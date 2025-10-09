Путин отметил настрой РФ на укрепление отношений со странами Центральной Азии

Россия настроена на укрепление связей со странами Центральной Азии. Об этом 9 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Подчеркну, Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества с вашими государствами», — сказал он на заседании второго саммита «Россия – Центральная Азия».

По словам российского лидера, это также касается углубления взаимовыгодных политических и гуманитарных связей двух стран. Путин подчеркнул, что на всех этих направлениях уже удалось добиться «действительно хороших результатов».

Глава государства выразил мнение, что у России и стран Азии определенно есть перспективы развития и экономических отношений.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 28 сентября сообщил, что в настоящее время страны Африки и Азии заинтересованы в поставках товаров на российский рынок. По его словам, речь также идет о странах Юго-Восточной Азии — Таиланде, Малайзии, Мьянме, Индонезии, Вьетнаме и других. Решетников отметил, что это крупные страны с собственной промышленностью и производственными мощностями.

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