Решетников указал на заинтересованность Африки и Азии в поставке товаров на рынок РФ

Решетников: страны Африки и Азии заинтересованы в поставке товаров на рынок РФ
Фото: ТАСС/POOL/Александр Астафьев
В настоящее время страны Африки и Азии заинтересованы в поставках товаров на российский рынок. Об этом 28 сентября сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Российский рынок очень большой, поэтому очень многие страны заинтересованы в выходе, разумеется с теми товарами, которые есть. Африканские страны. <...> Понятно, что наш ближайший и самый мощный сосед — Китай», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Решетников отметил, что речь идет также о странах Юго-Восточной Азии — Таиланде, Малайзии, Мьянме, Индонезии, Вьетнаме и других. По его словам, это крупные страны с собственной промышленностью и производственными мощностями.

Глава Минэкономразвития также отметил, что африканские страны могут поставлять продовольствие, например кофе, орехи и фрукты, однако разные товары требуют организации собственных цепочек поставок, особенно для перевозки фруктов, где необходима более сложная логистика.

Торговый вектор: российский экспорт находит дорогу за рубеж
Что именно в приоритете продвижения Россией

Решетников 6 сентября сообщил, что товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) составил более $400 млрд. Министр также подчеркнул, что только благодаря надежным партнерам можно обеспечить устойчивое развитие экономики.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

