Эрдоган заявил о плане Турции следить за исполнением режима прекращения огня в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена участвовать в мониторинге выполнения договоренностей о прекращении огня в секторе Газа.

«Мы, Турция, будем внимательно следить за строгим выполнением соглашения и продолжим вносить свой вклад в этот процесс», — сообщил Эрдоган во время выступления на мероприятии в Анкаре, его слова приводит Reuters.

По его словам, Турция продолжит выражать поддержку, пока «палестинское государство с полной территориальной целостностью не будет создано на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», уточняет агентство Anadolu.

Президент США Дональд Трамп сообщил 8 октября, что может в конце этой недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире в Газе. По его мнению, для заключения сделки между ХАМАС и Израилем его участие необходимо.

Позднее Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между израильской стороной и палестинским движением. Как указал глава государства, это означает отвод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к согласованной линии и скорое освобождение всех заложников.

Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы.

В этот же день портал Ynet отметил, что режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ