От слов к сделке: переговоры по Газе близки к решающему этапу

Переговоры, проходящие в Шарм-эш-Шейхе при посредничестве США, Египта и Катара, приближаются к решающему этапу: стороны обсуждают обмен заложниками, разоружение ХАМАС и прекращение огня. Эксперты отмечают, что первая фаза соглашения может быть достигнута уже в ближайшие дни, хотя ключевые разногласия по дальнейшей реализации сделки сохраняются. Ближайшие 48 часов станут решающими для судьбы переговоров, заявил президент США Дональд Трамп. Между тем ХАМАС потребовало включить в условия сделки с Израилем передачу тела своего убитого лидера Яхьи Синвара.

Палестинцы требуют возвращения тела Синвара

Непрямые переговоры, которые идут в Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Египта, Катара и США, достигли стадии обсуждения конкретных механизмов прекращения огня, вывода израильских войск и обмена пленными. По словам советника главы политбюро ХАМАС Тахера ан-Нуну, палестинское движение и Израиль обменялись списками заложников и заключенных, которых планируется освободить в рамках соглашения. Он отметил, что переговоры проходят в «оптимистичной атмосфере», а посредники прилагают усилия для снятия оставшихся разногласий.

Фото: Global Look Press/Ahmad Hasaballah

Движение ХАМАС выдвинуло новое условие — получить тела своего лидера Яхьи Синвара и его брата Мухаммеда. Как сообщают СМИ, требование включено в список пунктов, обсуждаемых в рамках соглашения об освобождении всех заложников в Газе. По данным источников, представители ХАМАС заявляют, что передача заложников потребует более 72 часов, поскольку процесс обмена связан с логистическими проблемами.

Согласно публикации Wall Street Journal, ХАМАС также настаивает на освобождении ряда палестинских политических и военных деятелей, включая Марвана Баргути (один из лидеров ФАТХ) и Ахмада Саадата (генсек «Народного фронта освобождения Палестины»), которых Израиль считает ключевыми фигурами вооруженного сопротивления начала 2000-х годов. По данным издания, требование вернуть тела братьев Синваров Израиль ранее уже отклонял. Это подтвердило и близкое к движению палестинское агентство Maan. Яхья Синвар считался одним из главных организаторов атаки 7 октября 2023 года. Бывший лидер ХАМАС был убит израильскими военными в октябре 2024 года.

— Братья Синвар — символы военного сопротивления ХАМАС израильскому наступлению. Движение хочет превратить их похороны в публичный инфоповод и демонстрацию большой базы поддержки палестинского движения, — рассказал «Известиям» востоковед Леонид Цуканов.

Место гибели Мохаммеда Синвара, брата Яхьи Синвара и главы боевого крыла ХАМАС, Хан-Юнис, сектор Газа, 8 июня 2025 год Фото: Global Look Press/Chen Junqing

Специалист отмечает, что это можно считать частью борьбы за влияние в послевоенной Газе.

Среди нерешенных пунктов — разоружение ХАМАС, гарантии того, что Израиль не возобновит боевые действия после освобождения заложников, а также вопрос о выводе его войск. ХАМАС требует ежедневного допуска не менее 400 грузовиков с гуманитарной помощью и подчеркивает, что сдача тел израильских заложников возможна только после завершения военных операций и отвода армии.

Фото: Global Look Press

По мнению иракского эксперта Сафаа аль-Асама, американские гарантии безопасности для лидеров ХАМАС, решивших покинуть Газу, могут ограничиваться обещаниями, что по ним не будут нанесены ракетные удары.

— Такие гарантии не исключают других рисков, и в движении понимают, что полная безопасность в нынешних условиях невозможна, — рассказал эксперт в беседе с «Известиями».

Сделка может быть заключена к пятнице

Первая фаза соглашения — в рамках плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе — может быть согласована уже к пятнице, если сохранятся нынешние позитивные тенденции, сообщает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на египетские источники.

По словам Леонида Цуканова, несмотря на постепенное продвижение сторон к компромиссу, на повестке переговоров остается множество нерешенных вопросов. Эксперт отмечает, что до сих пор нет ясности в отношении будущего управления Газой, механизмов разоружения ХАМАС. Даже утверждение обменных списков, по его словам, сопровождается спорами.

— Стоит ожидать, что посредники в ближайшие дни объявят о достижении консенсуса по первому этапу (обмен заложниками и заключенными), однако реализация дальнейших этапов сделки всё еще вызывает серьезные вопросы, — рассказал эксперт.

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и представители ХАМАС официально выразили готовность к соглашению, но каждая из сторон сопровождает согласие серьезными оговорками. Израиль и Вашингтон ожидают от ХАМАС фактической капитуляции, тогда как само движение стремится сохранить часть своих позиций и влияния.

— Вопрос передачи оружия остается одним из самых спорных. В настоящее время не создано структуры, которая могла бы принять вооружение ХАМАС, а сами стороны по-разному трактуют, какие виды оружия подлежат сдаче. ХАМАС настаивает на разделении наступательного и оборонительного вооружения, тогда как Израиль требует полной демилитаризации движения и сектора Газа, — отмечает аль-Асам.

В среду утром в Шарм-эш-Шейх прибыли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Они присоединились к переговорам. По данным источников Axios, именно прибытие Уиткоффа и Кушнера должно стать решающим этапом в переговорном процессе. Посредники надеются, что их участие позволит сторонам выйти на финальные договоренности в течение ближайших дней.

Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad

К обсуждению также присоединились премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, руководители разведслужб Турции и Египта. От Израиля на встречах присутствует министр стратегического планирования Рон Дермер.

Американские чиновники выражают осторожный оптимизм и подчеркивают, что Уиткофф и Кушнер «не покинут Египет без заключенного соглашения», передает Axios. Трамп заявил, что ближайшие 48 часов станут решающими для судьбы переговоров. Но, как отмечают источники Asharq Al-Awsat, основное препятствие — продолжающаяся военная операция. ХАМАС добивается прекращения атак и расширения временных гуманитарных коридоров, чтобы обеспечить безопасную передачу заложников и тел погибших.