Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи
Венгерский прозаик и сценарист Ласло Краснахоркаи получит Нобелевскую премию по литературе. Об этом 9 октября сообщается на сайте премии.
«Нобелевская премия по литературе за 2025 год присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства», — говорится в пресс-релизе.
В комитете премии Краснахоркаи назвали великим эпическим писателем центральноевропейской традиции, для которого характерны абсурдизм и гротескная чрезмерность.
Книги Краснахоркаи переведены на японский и основные европейские языки. Помимо романов и рассказов он также писал сценарии к фильмам, среди его работ «Человек из Лондона» и «Туринская лошадь».
Накануне сообщалось, что Нобелевскую премию в области химии присудили ученым Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги за исследование на тему разработки металлорганических каркасов.
