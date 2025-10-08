Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлорганических каркасов

Нобелевскую премию в области химии присудили ученым Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги за исследование на тему разработки металлорганических каркасов. Об этом 8 октября сообщается на сайте премии.

«Лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 года создали молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут протекать газы и другие химические вещества. Эти конструкции, металлоорганические каркасы, могут быть использованы для сбора воды из воздуха пустыни, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций», — говорится в пресс-релизе.

Председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке поделился, что открытие обладает огромным потенциалом и открывает ранее непредвиденные возможности для изготовления материалов, которые будут иметь новые функции.

Нобелевскую премию за открытие в квантовой механике 7 октября присудили Джону Кларку, Мишель Деворе и Джону Мартинису. Отмечалось, что ученые открыли макроскопическое квантовомеханическое туннелирование и квантование энергии в электрической цепи.

