SHAMAN в составе делегации Минкульта РФ снова прибыл в КНДР
В Пхеньян прибыла делегация Минкульта РФ, в ее составе заслуженный артист России, певец и автор песен SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), по приглашению минкульта КНДР в честь 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом 9 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В состав прибывшей делегации вошли SHAMAN, певица Александра Воробьева, артисты Государственного академического народного хора имени М.Е. Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Симфонический оркестр Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ.
В аэропорту делегацию встретили представители минкульта КНДР и смежных ведомств, а также посол РФ при КНДР.
15 августа SHAMAN выступил в Пхеньяне на концерте в честь 80-летия освобождения страны. На мероприятии присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын. Отмечается, что российский певец заслужил высокую похвалу зрителей за «художественное мастерство и динамичное изображение». Исполнителям, выступавшим на концерте, были переданы корзины цветов.
