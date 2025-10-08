Лавров предупредил о рисках курдской проблемы в случае сепаратизма в Сирии

Если «игры с сирийскими курдами» в автономию и сепаратизм приведут к чему-либо конкретному, курдская проблема может вспыхнуть на всем Ближнем Востоке. Об этом 8 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Традиционные опасения многих заключаются в том, что «взорвется» курдская проблема, потому что если эти «игры» с сирийскими курдами в автономию, в сепаратизм выльются во что-то конкретное, то курдская проблема может взорваться во всех других странах региона», — приводит его слова «РИА Новости».

Министр отметил, что этот вопрос влечет за собой «серьезные риски». Лавров подчеркнул, что единство Сирии должно быть важным приоритетом для всех стран, имеющих влияние на ситуацию. По словам главы российского МИДа, это влияние должно распространяться на Дамаск и различные этноконфессиональные и политические группы в стране.

Накануне телеканал Al Ekhbaria сообщил, что в результате нападения курдского отряда «Силы демократической Сирии» (СДС) на блокпосты сирийских сил внутренней безопасности погиб один силовик, еще трое пострадали. Уточнялось, что СДС обстреляли жилые кварталы Шейх-Максуд и район Ашрафия в Алеппо из минометов и крупнокалиберных пулеметов, а также нанесли удар по контрольно-пропускным пунктам в районе моста Аль-Аварид.

