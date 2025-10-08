Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Суд в Париже оставил Касаткина под стражей до рассмотрения запроса на экстрадицию

Суд оставил Касаткина под стражей до рассмотрения запроса на экстрадицию
0
EN
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Суд в Париже счел неприемлемым требование освободить российского баскетболиста Даниила Касаткина. Решение по его экстрадиции в Соединенные Штаты вынесут 29 октября. Об этом 8 октября сообщил «Известиям» адвокат спортсмена Фредерик Бело.

«Решение [по экстрадиции спортсмена в США] Следственной палаты будет вынесено 29 октября», — сказал адвокат.

Отмечается, что суд отклонил третий запрос со стороны защиты спортсмена о его освобождении из тюрьмы в ожидании вынесения решения.

Звуков запись: Россия вернула активы издательства «Музыка» от гражданина США
Почему государству приходилось платить за доступ к нотным архивам, признанным культурным достоянием страны

9 июля по запросу США во Франции задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина во Франции. По словам его адвоката Фредерика Бело, россиянин, вероятно, обвиняется в вымогательствах из-за использования его компьютера злоумышленниками.

Генпрокуратура апелляционного суда Парижа 11 июля сообщила «Известиям», что у США есть 60 дней на предоставление материалов по запросу об экстрадиции баскетболиста. 27 августа, ходатайство Касаткина об освобождении под судебный надзор было отклонено.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026