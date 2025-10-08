Суд в Париже оставил Касаткина под стражей до рассмотрения запроса на экстрадицию
Суд в Париже счел неприемлемым требование освободить российского баскетболиста Даниила Касаткина. Решение по его экстрадиции в Соединенные Штаты вынесут 29 октября. Об этом 8 октября сообщил «Известиям» адвокат спортсмена Фредерик Бело.
«Решение [по экстрадиции спортсмена в США] Следственной палаты будет вынесено 29 октября», — сказал адвокат.
Отмечается, что суд отклонил третий запрос со стороны защиты спортсмена о его освобождении из тюрьмы в ожидании вынесения решения.
9 июля по запросу США во Франции задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина во Франции. По словам его адвоката Фредерика Бело, россиянин, вероятно, обвиняется в вымогательствах из-за использования его компьютера злоумышленниками.
Генпрокуратура апелляционного суда Парижа 11 июля сообщила «Известиям», что у США есть 60 дней на предоставление материалов по запросу об экстрадиции баскетболиста. 27 августа, ходатайство Касаткина об освобождении под судебный надзор было отклонено.
