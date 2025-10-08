В ЦБ пообещали не делать резких шагов по вопросу работы карт Visa и Masterсard
Карты Visa и Masterсard продолжат функционировать в России, резкие шаги по их отключению предприниматься не будут. Об этом 8 октября сообщила глава департамента национальной платежной системы Центрального банка (ЦБ) РФ Алла Бакина журналистам в кулуарах «Финополиса-2025».
«Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем», — приводит ее слова ТАСС.
Бакина добавила, что ЦБ регулярно поддерживает с банками банками по этому вопросу.
В этот же день генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин сообщил, что планируемый постепенный вывод из оборота банковских карт Visa и Mastercard в России связан с их истекшими сертификатами безопасности. Отмечалось, что в настоящее время НСПК работает над формированием общего мнения участников рынка, чтобы в дальнейшем представить его Банку России.
