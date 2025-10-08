Реклама
Карты без опасности: Visa и Mastercard выведут из оборота

Банки заранее уведомят клиентов, когда потребуется заменить пластик
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В России планируется поэтапно вывести из обращения банковские карты Visa и Mastercard из-за истечения сертификатов безопасности их чипов, которые перестали действовать с 1 января 2025 года. Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с банками формирует предложения по срокам вывода этих карт, затем предложение представят Банку России. О том, что делать владельцам карт Visa и Mastercard и какие платежные системы есть в России, — в материале «Известий».

Сертификаты безопасности истекли у Visa и Mastercard

В России планируют поэтапно вывести из обращения банковские карты Visa и Mastercard в связи с истекшими сертификатами безопасности. Об этом 8 октября сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Он объяснил, что с 1 января этого года все сертификаты безопасности в чипах таких карт перестали действовать.

Планируемое ограничение работы карт с истекшим сроком годности подразумевает возврат к модели, когда карты были срочными.

В настоящее время НСПК собирает мнение участников рынка, чтобы представить общую позицию Банку России. Ожидается, что банки предложат варианты сроков, в течение которых пластик\ Visa и Mastercard будет выводиться из оборота.

ЦБ ограничил период действия карт с истекшим сроком годности

После ухода из России платежных систем Visa и Mastercard в 2022 году НСПК и банки продлили срок действующих карт, но перестали выпускать новые. И в июле 2025 года ЦБ объявил о планах ограничить использование карт с истекшим сроком действия.

Ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина пояснила, что срок действия карты является одним из способов борьбы с мошенничеством. Сейчас число просроченных карт сокращается и необходимость в их продлении исчезает. ЦБ заранее объявит дату ограничения, чтобы банки могли завершить использование оставшихся таких карт.

Кроме того, операции по картам «Мир» с истекшим сроком действия могут быть частично ограничены. Такое решение планируется принять до февраля 2026 года, сообщил лидер направления по разработке техстандартов компании Сергей Панин.

В России перестанут обслуживать карты Visa и Mastercard. Что нужно знать

Что делать владельцам Visa и Mastercard

В срочной замене карт Visa и Mastercard сейчас нет необходимости. Банки заранее уведомят клиентов, когда потребуется замена, предоставив разумные сроки для плавного перехода на карты национальной платежной системы «Мир».

Количество таких карт в обороте сокращается, так как многие граждане самостоятельно меняют их на отечественные, включая держателей премиальных карт с дополнительными привилегиями. Несмотря на то что операции продолжают обрабатываться НСПК, часть преимуществ при этом теряется.

В том случае, если вы хотите заменить карты Visa или Mastercard на «Мир», следует обратиться в банк, воспользоваться мобильным приложением, личным кабинетом на сайте или службой поддержки, предъявить паспорт и подать заявление. Перевыпуск занимает несколько дней, после чего карту можно получить в отделении или заказать доставку. Виртуальная карта становится доступной сразу. Карты «Мир» работают не только в России, но и в ряде других стран, в том числе в Абхазии, Армении, Казахстане.

Если замена пока не требуется, важно следить за уведомлениями банка, чтобы не пропустить информацию о возможных изменениях.

Какие платежные системы есть в России

В России кроме национальной платежной системы «Мир» работают более 20 операторов платежных систем, перечисленных в реестре Центробанка. Для повседневных платежей россияне обычно используют сервисы с поддержкой быстрых платежей.

Для международных переводов популярна китайская система UnionPay, карты которой выпускают некоторые российские банки.

При поездках за границу рекомендуется заранее узнавать о действующих ограничениях и отзывах путешественников. Чтобы не остаться без доступа к средствам, лучше взять наличные или оформить карту иностранного банка (иногда удаленно). Заказывать такие карты нужно только на официальных сайтах и не хранить на них большие суммы.

