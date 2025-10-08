Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

В НСПК сообщили об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard

Глава НСПК — РБК: «Мы сделали все, чтобы личность не украли»
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Планируемый постепенный вывод из оборота банковских карт Visa и Mastercard в России связан с их истекшими сертификатами безопасности. Об этом 8 октября сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

«Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства», — отметил Дубынин в интервью РБК.

Планируемое ограничение работы карт с истекшим сроком годности подразумевает возврат к модели, когда карты были срочными, объяснил он.

В настоящее время НСПК работает над формированием общего мнения участников рынка, чтобы в дальнейшем представить его Банку России. Ожидается, что кредитные организации предложат варианты сроков вывода из оборота просроченных карт.

Отложили в ящик: россияне охладели к банковским картам
Последний раз такое наблюдалось в 2020 году

Ранее, 3 июля, глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина сообщила, что Центральный банк (ЦБ) России хочет ограничить период действия банковских карт с истекшим сроком годности. По ее словам, срок действия карты является одним из элементов, препятствующих операциям Банка России по борьбе с мошенничеством.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026