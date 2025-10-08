В НСПК сообщили об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard
Планируемый постепенный вывод из оборота банковских карт Visa и Mastercard в России связан с их истекшими сертификатами безопасности. Об этом 8 октября сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.
«Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства», — отметил Дубынин в интервью РБК.
Планируемое ограничение работы карт с истекшим сроком годности подразумевает возврат к модели, когда карты были срочными, объяснил он.
В настоящее время НСПК работает над формированием общего мнения участников рынка, чтобы в дальнейшем представить его Банку России. Ожидается, что кредитные организации предложат варианты сроков вывода из оборота просроченных карт.
Ранее, 3 июля, глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина сообщила, что Центральный банк (ЦБ) России хочет ограничить период действия банковских карт с истекшим сроком годности. По ее словам, срок действия карты является одним из элементов, препятствующих операциям Банка России по борьбе с мошенничеством.
