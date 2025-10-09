Без труда не вылечишь: придется ли безработным платить за полис ОМС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что неработающие, но трудоспособные граждане должны платить ежегодные взносы в фонд ОМС в размере 45 тыс. рублей в год. Эксперты, опрошенные «Известиями», признали существование этой проблемы, но призвали осторожно подходить к реализации предложенного решения.

В чем суть предложения

На парламентских слушаниях о проекте федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов Валентина Матвиенко заметила, что в России «немало людей трудоспособного возраста», которые «якобы не работают» и не платят за свое медицинское обслуживание. Она призвала скорректировать подходы к этому вопросу, не нарушая конституционные права граждан.

Парламентские слушания в Совете Федерации на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов» Фото: РИА Новости/Совет Федерации РФ

Как отметила Матвиенко, оптимизировать расходы государства на ОМС можно, если обязать неработающих трудоспособных граждан самостоятельно платить ежегодные взносы по медицинскому страхованию в размере 45 тыс. рублей в год — это средний платеж работодателя за своего работника в фонд ОМС.

По ее словам, если работоспособный гражданин нигде не трудоустроен, это, скорее всего, значит, что либо он трудится в теневой экономике, либо «просто не хочет работать». Она оговорилась, что не имеет в виду несовершеннолетних, пенсионеров и людей, которые не могут работать из-за проблем со здоровьем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Проблему с платежами в ОМС за неработающих граждан она назвала «назревшей и даже перезревшей».

О каких безработных идет речь

Отметим, что, по данным Росстата, безработица в России в августе 2025 года обновила исторический минимум за весь период наблюдений с 1991 года, достигнув показателя 2,1% по методологии Международной организации труда (МОТ). Общая численность безработных в стране оценивается в 1 млн 592 тыс. человек . При этом на учете в органах службы занятости было зарегистрировано 400 тыс. человек, из которых официально признаны безработными 300 тыс.

Глава Минтруда Антон Котяков в недавнем интервью напомнил, что министерство совместно с Фондом обязательного медицинского страхования и Федеральной налоговой службой анализирует численность неработающих россиян в трудоспособном возрасте. Делается это в том числе в контексте проблем с медицинским страхованием . О них, в частности, в сентябре говорил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, за неработающих горожан власти столицы платят в ФОМС 180 млрд рублей, а регионы в целом — около 1 трлн рублей ежегодно. Эта сумма складывается из платежей за многодетных матерей, людей с инвалидностью и студентов, однако Сергей Собянин указывал также на примерно 10 млн жителей страны, которые «не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали о социальной поддержке или в ФОМС, чтобы их застраховали».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В прошлом году бюджет ФОМС рассчитывался исходя из того, что медицинское страхование касается 143,8 млн человек, из которых 79,9 млн человек — неработающее население страны.

По методологии МОТ, безработным считается человек, у которого, во-первых, нет работы, во-вторых, он ее ищет, в-третьих, готов к ней приступить практически сразу. Если у человека нет работы, он необязательно попадает в категорию безработных. Часть из них относится к потенциальной рабочей силе, вторая — к желающим работать, но не ищущим работу, третья часть — к не желающим работать.

В июне 2025 года, по данным Росстата, находились в трудоспособном возрасте, но при этом не входили в состав рабочей силы около 14,5 млн человек. Из них 11,5 млн не выразили желание работать: это 6 млн обучающихся очной формы, 2 млн пенсионеров, 1,6 млн человек, ведущих домашнее хозяйство, и 1,9 млн, не относящихся к какой-либо из этих категорий. Потенциальной рабочей силой из 14,5 млн человек считались 768 тыс. человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Еще 2,1 млн человек из статистики Росстата — это люди, желающие работать, но не ищущие работу и не готовые приступить к ней. Антон Котяков в упомянутом интервью отмечал, что если взрослый трудоспособный человек не работает, то «государство имеет право задать вопрос: «А почему?». При этом он выступил против «налога на тунеядство».

Источники доходов безработных в статистике Росстата не отражаются.

У официально зарегистрированного безработного есть только один источник дохода — как правило, пособие по безработице , рассказал «Известиям» профессор Финансового университета Александр Сафонов.

— Если безработный утаил какую-то занятость, например, временную, то он будет снят с учета и должен будет вернуть выплаченные суммы пособий. Есть также безработные, которые на учет в службу занятости не вставали и продолжают самостоятельно поиск работы. В этом случае их источник дохода — семья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Отметим, что в августе 2025 года пособие по безработице в стране получали только 200 тыс. человек.

Как реализовать идею о платежах за ОМС

Вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев согласен с идеей Валентины Матвиенко.

— Когда-то в советское время даже преследовали за тунеядство, — заметил он в беседе с «Известиями». — Это справедливое решение, мне кажется. Почему отчисляют со своей заработной платы определенную сумму для работы системы обязательного медицинского страхования те, кто трудится, а пользуются этим все?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Александр Сафонов отказался сравнивать идею о платежах безработных в фонд ОМС с «налогом на тунеядство», но с самой инициативой также согласился, назвав ее вполне разумным решением.

— Риск превращения этой меры в «налог на тунеядство» может реализоваться, только если не будет четко определено, кто именно относится к категории «безработных с доходом», — сказала «Известиям» генеральный директор СК «Ингосстрах-М» Наталья Курбатова. — Речь точно не идет о людях, временно потерявших работу или находящихся в уязвимом положении, например, ухаживающих за детьми или престарелыми. Речь идет о тех, кто получает неформальные доходы, но сознательно уклоняется от уплаты взносов.

По ее словам, эффективность и справедливость этой меры будет зависеть именно от точности критериев и механизмов администрирования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ), член Общественной палаты РФ Муслим Муслимов подчеркивает, что проанализировать нагрузку на медучреждения со стороны неработающих граждан действительно важно. Однако призвал учесть «несколько принципиальных аспектов».

— В нашей стране, согласно 41-й статье Конституции, медицинская помощь оказывается бесплатно и гарантируется каждому независимо от его трудового статуса, — заметил собеседник «Известий». — Любое изменение этого фундаментального принципа потребует чрезвычайно серьезного общественного и экспертного обсуждения, а возможно, и корректировки законодательной базы.

Кроме того, подчеркивает он, необходим тщательный анализ целевой группы.

— Это могут быть не абстрактные «неработающие», а, например, самозанятые, люди предпенсионного возраста, молодые матери. Для многих из них сумма в 45 тыс. рублей за полис ОМС может оказаться неподъемной, — считает Муслим Муслимов. — Прежде чем говорить о внедрении такой нормы, необходимо провести глубочайшее исследование, сегментировать эту аудиторию, проанализировать ее реальные возможности и уровень заболеваемости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев называет идею укрепления финансовой устойчивости системы ОМС понятной, но призывает с осторожностью подходить к ее решению за счет введения обязательных взносов для неработающих, так как «непонятно, как отличить тех, кто сознательно не трудоустроен, от тех, кто оказался без работы вынужденно». Он подчеркнул, что меры не должны стать ударом по «самым незащищенным».

Соучредитель страховых брокеров ООО «СоколикГрупп» и Corpmed Андрей Шатов считает, что если появятся инструменты, которые позволят отслеживать теневой заработок людей, то эта идея «звучит вполне здраво». А юрист Ярослав Клейменов замечает, что уже есть прецеденты, когда представители налоговой службы по косвенным признакам обнаруживали теневой доход граждан — такие случаи проанализированы в письме ФНС России от 7 мая 2019 года № СА-4-7/8614.

Наталья Курбатова отмечает, что мог бы помочь межведомственный механизм, основанный на данных налоговой службы, Социального фонда, органов занятости.

— Совокупный анализ этих источников позволит объективно определить, кто действительно не имеет дохода и нуждается в поддержке, а кто — фактически работает вне официального поля , — сказала она. — В этом случае реформа будет стимулирующей, направленной на расширение официальной занятости и укрепление устойчивости системы ОМС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Член совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко, однако, назвал предложение Валентины Матвиенко «простым решением для сложных проблем, которое практически невозможно реализовать». Он полагает, что тунеядцев, живущих на теневые доходы, очень сложно выявить, и стоить это будет, возможно, больше, чем они потенциально смогут принести в систему ОМС.

— Но как их выявить? И сколько средств потребуется для их выявления? Полагаю, гораздо больше, чем их потенциальный платеж. Для борьбы с ними нужны иные меры, но это сложно, — уверен собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению Алексея Старченко, для решения проблемы наполнения системы ОМС нужно принимать сложные решения: например, принять закон о совмещении обязательного медицинского страхования с добровольным, предложив гражданам востребованные и нужные им услуги, за которые они будут готовы заплатить.

— К чему приведет инициатива — при обращении в медицинскую организацию за помощью будут требовать справку с работы или налоговой? — отметил эксперт. — Или мы откажем «тунеядцам» в посещении терапевта, кардиолога, невролога, госпитализации?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Юрист Ярослав Клейменов также называет меру неприемлемой, так как взимание страховых взносов с неработающих граждан — это, по сути, налог при отсутствии объекта налогообложения.

— Это прямо противоречит нормам ст. 3 Налогового кодекса РФ, которые предписывают учитывать фактическую способность гражданина к уплате налога и не допускают дискриминационного характера, исходя из социальных критериев , — заметил собеседник «Известий».

При этом взыскание платежей с людей, у которых нет финансовых средств, вызовет череду банкротств, считает Ярослав Клейменов.

Сергей Дорофеев отмечает, что в целом нуждается в пересмотре система ОМС, которая сейчас напоминает «квазибюджетное финансирование»: сама система должна быть либо страховой, либо бюджетной. И даже если модель остается страховой, то в нее должны быть внесены определенные серьезные изменения, уверен он.