Безработица в РФ в августе снизилась до 2,1% с 2,2% в предыдущие три месяца
В августе 2025 года уровень безработицы в России обновил исторический минимум, составив 2,1%. Это следует из данных, опубликованных 1 октября Росстатом.
Отмечается, что в последние годы на фоне дефицита кадров уровень безработицы в РФ несколько раз обновлял свои рекорды. Последний исторический минимум был зафиксирован на уровне 2,2% в мае 2025 года и сохранялся в июне и июле.
«В августе 2025 года 1,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше были признаны безработными (по методологии Международной организации труда). Уровень безработицы среди населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2025 года составил 2,1% (без учета сезонных колебаний)», — приводят текст доклада «РИА Новости».
Так, если в июле численность безработных составляла 1,65 млн человек, то в августе она снизилась до 1,59 млн.
По данным Росстата и Роструда, к концу августа на учете в органах службы занятости было 400 тыс. человек, не имеющих работы, из которых 300 тыс. были официально признаны безработными и 200 тыс. получали пособие по безработице.
В ведомстве добавили, что общая численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше в августе 2025 года составила 76,5 млн человек.
В Центральном банке (ЦБ) РФ 12 сентября сообщили, что безработица в России находится на исторических минимумах. Уточнялось, что заработная плата повышается медленнее, чем в прошлом году, но темпы ее увеличения по-прежнему опережают рост производительности труда.
Позднее, 18 сентября, президент РФ Владимир Путин указал на сохранение исторического уровня безработицы. По словам российского лидера, ее уровень составлял около 2,5%.
