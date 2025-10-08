Страховой фон: Совкомбанк намерен приобрести компанию «Капитал life»

Совкомбанк ведет переговоры о приобретении одного из крупнейших игроков на рынке страхования жизни — компании «Капитал life» , узнали «Известия». Сейчас актив принадлежит «Капитал Инвест», который контролируется бывшим бенефициаром пенсионного фонда «Росгосстрах» Алхасом Сангулия и президентом ЦСКА Евгением Гинером. Сделка находится на «продвинутом уровне», актив оценивается в 30–40 млрд рублей , уточнил один из источников. Покупка позволит кредитной организации усилить присутствие на рынке страхования жизни — перспективного и быстрорастущего сегмента, совокупные сборы которого в 2024 году достигли рекордного значения за всю историю наблюдений — 1,9 трлн рублей , оценивал ЦБ.

Покупка страховой компании

Совкомбанк намерен приобрести одного из лидеров на рынке страхования — «Капитал life» . Об этом «Известиям» сообщили три источника — два, близких к обеим компаниям, и один в крупном российском банке. Сделка находится на «продвинутом уровне» , идет изучение активов, уточнил один из собеседников. Ее сумма оценивается «примерно в один капитал» страховой, знает источник, близкий к одной из сторон переговоров. Стоимость актива — 30–40 млрд рублей , уточнил еще один собеседник «Известий».

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Представители Совкомбанка и «Капитал life» от комментариев отказались. Совладелец финорганизации Сергей Хотимский и гендиректор страховой компании Евгений Гуревич на вопросы «Известий» не ответили.

В мае этого года банк анонсировал двухэтапную выплату дивидендов за 2024 год. На первом этапе набсовет кредитной организации рекомендовал акционерам направить на выплату 0,35 рубля на одну акцию, или 10% от чистой прибыли. Следующий этап выплаты планировалось провести во второй половине 2025 года, при этом точную дату и размер выплаты обещали представить инвесторам после определения планов, в том числе и по потенциальной сделке M&A (слияния и поглощения), а также иных факторов, оказывающих влияние на капитал банка .

Что известно о компаниях

«Капитал life» — один из основных игроков на российском рынке страхования жизни. По собственным данным компании, обладает крупнейшим уставным капиталом — 4,1 млрд рублей . Организация создана в 2004 году под названием «Росгосстрах-жизнь», в 2018-м она провела ребрендинг на «Капитал Лайф Страхование Жизни». По данным «СПАРК-Интерфакса», страховщик принадлежит ООО «Лайф инвест» (90,1%) . Конечный бенефициар — Алхас Сангулия, которого СМИ называют близким другом бизнесмена Данила Хачатурова, экс-президента «Росгосстраха». Оставшиеся 9,9% принадлежат компании «Союз» , которой владеет президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.

Фото: ТАСС/РБК/Евгений Разумный

Среди основных направлений деятельности компании — накопительное страхование жизни (НСЖ), личное, программы страхования жизни и здоровья, а также пенсионные программы для физических и корпоративных клиентов . В январе – июне 2025 года она собрала 12,7 млрд рублей страховых премий, следует из данных ЦБ.

Совкомбанк — одна из крупнейших российских коммерческих кредитных организаций, входит в перечень системно значимых, создана ЦБ . На 30 июня занимает восьмое место по размеру активов (3,9 трлн рублей) , по данным «Интерфакс ЦЭА». В декабре 2023 года провел первичное размещение акций на Мосбирже (IPO).

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

В акционерной структуре, по данным на 31 марта 2025 года, доля МКАО «Совко Капитал Партнерс» составляет 71,6%, не находящихся в свободном обращении — 14,5%, акций в свободном обращении — 13,5%, собственных выкупленных акций — 0,3% , следует из данных с сайта кредитной организации. Основные бенефициары, по данным на 2019 год, — Дмитрий Хотимский (26,14%), Алексей Фисун (18,55%), Михаил Клюкин (12,7%), Сергей Хотимский (9,62%), Михаил Кучмент (7,64%), Дмитрий Гусев (6,97%). По итогам 2024-го выручка банка по МСФО составила 722 млрд рублей — в два раза больше, чем годом ранее, чистая прибыль снизилась на 19%, до 76 млрд рублей . Активы увеличились на 27% год к году, до 4 трлн рублей, капитал вырос почти на треть, до 390 млрд .

Банк усиливает присутствие на страховом рынке

Системно значимый банк уже в течение нескольких лет является самым заметным игроком рынка слияний и поглощений в страховой отрасли , отметил управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Алексей Янин.

В январе 2020 года банк приобрел «Либерти Страхование» — российскую «дочку» американского Liberty Mutual . Позже был проведен ребрендинг на «Совкомбанк Страхование». В декабре 2020-го он купил у одной из крупнейших в мире страховых организаций — MetLife, Inc. — «дочку» «МетЛайф» (переименована в «Совкомбанк Жизнь»).

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В 2021 году было заключено соглашение с немецкой группой Talanx AG и ее подразделением HDI International AG о покупке ООО «СиВ Лайф», специализирующейся на страховании жизни . А в середине 2023-го состоялась сделка по покупке группы «Инлайф» (бывшая «Уралсиб Страхование») и связанного с ней «Инлайф Страхование жизни». В 2024-м банк планировал приобрети «Абсолют Страхование», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Стоимость сделки оценивалась примерно в 10 млрд рублей, ее статус на данный момент неизвестен.

«Капитал life» — заметный участник рынка, указывает Алексей Янин. По его словам, эта сделка может позволить банку приобрести сформированную клиентскую базу, обширную агентскую сеть, активы страховых резервов и собственных средств компании, усилить позиции в этой области . У страховщика, по его собственным данным, самая большая на рынке агентская сеть (более 7,5 тыс. человек) с присутствием в 70 городах России.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Совкомбанк стремится занять нишу среди крупнейших универсальных финансовых групп и конкурировать с такими гигантами, как «Сбер», ВТБ и «Ингосстрах», у которых страхование давно интегрировано в собственные экосистемы , полагает источник «Известий» в крупной российской кредитной организации. Усиление на рынке связано с желанием закрепиться в числе ключевых игроков, диверсифицировать бизнес и повысить капитализацию группы в долгосрочной перспективе , добавил он.

По итогам 2024-го объем страхового рынка составил 3,7 трлн рублей страховой премии, что на 62,8% больше, чем в 2023-м , следует из данных ЦБ. Рост обусловлен значительным увеличением краткосрочных продуктов на фоне сверхвысокой ключевой ставки, отметил Алексей Янин. В прошлом году совокупные сборы в сегменте некредитного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) выросли год к году в 3,5 раза, до 1,9 трлн рублей — рекордного значения за всю историю наблюдений , указывает ЦБ.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Несмотря на неопределенность макроэкономической и геополитической ситуаций, страховая отрасль в экономике России развивается опережающими другие отрасли темпами , оценивает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина. По ее словам, на 30 июня прирост в годовом выражении по страховым премиям составил 36,6% .