Скрыть не получится: правительство готовит меры против капремонтов «по-черному»

С марта следующего года Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) начнет следить за достоверностью информации о капремонтах в РФ в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). ГЖИ получит полномочия проверять подрядчиков, застройщиков и организации, заключающие договоры на капитальный ремонт, на предмет точности предоставленных сведений. Также инспекторы будут проверять застройщиков и фирмы, с которыми собственники оформляют договоры на ремонт домов. Пока идет общественное обсуждение проекта поправок в Жилкодекс, выдвинутого правительством. Но эксперты уже разделились в оценках — от позитивных прогнозов по прозрачности до опасений о росте бюрократии и стоимости работ. Подробности — в материале «Известий».

Новый формат учета состояния жилфонда

Минстрой разъяснил «Известиям», что главная цель изменений — создать единую и достоверную систему сбора данных о жилищном фонде: технических характеристиках, состоянии, датах ремонтов и результатах обследований. В соответствии с новым порядком информация будет размещаться в электронных паспортах домов в ГИС ЖКХ, что позволит собственникам и управляющим компаниям оперативно получать сведения о состоянии зданий и ремонтных планах.

— Размещение сведений в ГИС ЖКХ может быть важно как для проживающих, так и для тех, кто планирует покупку жилья, ведь паспорт многоквартирного дома (МКД) будет содержать всю необходимую информацию , — отмечают в Минстрое.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам пресс-службы ведомства, размещение в ГИС ЖКХ сведений об объектах жилищного фонда позволит собственникам и нанимателям жилых помещений в МКД, управляющим и ресурсоснабжающим организациями получать актуальную информацию о состоянии объекта. Это может быть важным как для тех, кто проживает в соответствующем доме, так и для тех, кто планирует приобрести жилплощадь, так как паспорт МКД будет содержать всю информацию, начиная с дат капитального ремонта и осмотров и заканчивая решением о признании дома аварийным.

В настоящее время в органах публичной власти реальных данных об объектах жилой недвижимости и их техническом состоянии содержится очень немного и они далеки от достоверности, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Роман Лябихов. Для принятия государственных механизмов регулирования в сфере содержания МКД необходима полноценная и объективная информация, отмечает он.

— Если подрядчик пишет, что выполнен новый фасад, а жители этого не видят, они могут пожаловаться — инспекторы проверят работы и документы. За ложные данные штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, при повторных нарушениях — до 20 тыс. Игнорирование требований также повлечет санкции, — сказал депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В последние годы наибольшее число капремонтов зафиксировано в Центральном, Приволжском и Сибирском округах. В России в «красной зоне» по реализации программы капитального ремонта жилья остаются 13 регионов, сообщал ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Взгляд изнутри

Генеральный директор УК в микрорайоне Соколиная гора (Москва) Дмитрий Чуркин отмечает, что инспекторы ГЖИ будут проверять размещение, полноту и точность информации в ГИС ЖКХ, а также соблюдение порядка ее внесения в систему.

— Уже сейчас в ГИС ЖКХ аккумулируются электронные паспорта многоквартирных домов, чтобы начать отслеживание их состояния с 1 марта 2026 года, — говорит Дмитрий Чуркин. — Однако на сегодняшний день, к сожалению, не существует полных и достоверных данных о том, сколько всего в стране МКД, а главное — в каком они состоянии и какие ремонтные работы им необходимы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Повысит ли данная мера качество ремонтных работ и обеспечит ли прозрачность процессов в рамках капитального ремонта — пока, при имеющихся данных, этот вопрос вызывает сомнения, отмечает представитель московской УК. Ведь подрядчика для выполнения капитального ремонта, как и раньше, выбирает и рекомендует Фонд капитального ремонта (ФКР).

— Однако возможно, что у собственников будет возникать больше вопросов к управляющим компаниям — в части достоверности и объективности заполнения техпаспортов МКД, — говорит Дмитрий Чуркин. — Ведь достоверность сведений в системе будет зависеть от работы сотрудников УК, товариществ собственников жилья и подрядных организаций, непосредственно проводящих ремонтные работы. Но эти организации могут не иметь доступа ко всем сведениям о МКД, например о состоянии внутри контура квартир.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом, по словам экспертов, ответственность за точность подаваемых данных пока не урегулирована. Возрастают риски того, что таким образом вопросы собственников по поводу ремонта будут переключаться с ФКР, который должен обеспечивать весь цикл капитального ремонта, на управляющие компании на местах, сказал собеседник «Известий».

Рынок ожидает дисциплины

Общероссийское отраслевое объединение работодателей сферы жизнеобеспечения (ОООР ЖКК) указывает, что качественный учет объектов общего имущества позволит лучше планировать управление многоквартирными домами. Однако, по мнению отраслевого объединения, данные новации не заменят строительный контроль при создании объектов жилой недвижимости.

— Контроль за достоверностью данных напрямую повышает прозрачность, ведь ГИС ЖКХ — это публичный ресурс. Жители смогут сверять объемы и сроки работ, а контролирующие органы — точнее оценивать исполнение обязательств, — отмечает вице-президент Нострой Антон Мороз.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом он замечает, что для собственников станет необходимым внимательнее изучать акты о выполненных работах и отчеты подрядчиков. Также возможны временные сложности в случае расхождений между фактическими данными и сведениями в ГИС ЖКХ, поскольку потребуется время и ресурсы на их корректировку, сказал он.

Часть экспертов считает, что эффект будет скорее учетным, чем практическим.

— Государственная жилищная инспекция уже контролирует управляющие компании и ТСЖ, но радикальных перемен это не принесло. Это инструмент для корректировки строительной политики страны, — говорит основатель URBAN Ольга Хасанова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Информация сама по себе ремонт не улучшает, но позволяет выявлять системные нарушения и формировать рейтинг подрядчиков. Так со временем рынок вытеснит недобросовестных исполнителей, замечает директор СРО АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, уточняя, что собственники напрямую договоры с подрядчиками на капремонт не заключают и риски ложатся на владельцев спецсчетов и региональные фонды.

Потенциал реформы и слабые места

Вице-президент компании «Этажи» Сергей Чужаков считает шаг правильным, но предупреждает, что рост нагрузки на инспекцию и непродуманная система санкций могут снизить эффект.

— Плюсы — прозрачность и возможность жителям видеть ремонт в режиме реального времени. Минусы — рост стоимости работ из-за учета рисков подрядчиком и возможность нарушения закона ТСЖ при самостоятельной организации ремонта, — говорит он.

Председатель общественного совета при ГЖИ Саратовской области Андрей Жбанчиков акцентирует внимание на том, что новые требования впервые возлагают обязанность размещения электронных паспортов на застройщиков и подрядчиков сразу после ввода дома или подписания акта приемки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дополнительно в паспорта будут включаться сведения о помещениях и машино-местах, а ответственность за неразмещение информации составит от 3 тыс. до 20 тыс. рублей.

— Оптимально, чтобы ремонтом занимались сами собственники, но им часто не хватает компетенций. Контроль за публичностью данных может стать значительным шагом вперед, поскольку позволит пресекать злоупотребления и коррупцию, — утверждает сопредседатель Союза потребителей РФ Анатолий Голов.— Первоначально будут контролироваться не столько достоверность, сколько само наличие данных.

Государству необходимо наполнить систему информацией для эффективного управления, и без штрафных санкций это не заработает, — считает Алексей Горулев из Ассоциации МЖС, прогнозируя, что станут возможны ограничения выплат подрядчикам, не вносящим данные в ГИС ЖКХ.

Прозрачность против хаоса

Последние годы рынок капремонта страдает от разрыва между отчетностью и реальным состоянием домов.

— Новый порядок меняет ситуацию: подрядчик будет отвечать за неполные или ложные сведения не только перед заказчиком, но и перед надзором. Это повысит качество ремонта и усложнит скрытие нарушений, — уверен основатель инжиниринговой компании «Элемент», член-учредитель Ассоциации «Нотех» Алексей Лукьянчиков.

Он предупреждает, что перестройка документооборота неизбежно увеличит административные расходы, а на старте главной проблемой станет человеческий фактор: ошибки, задержки и разночтения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Эксперт подчеркивает, что без обучения, методических рекомендаций и техподдержки реформа может спровоцировать рост конфликтов из-за формальных несоответствий. Но если процесс будет понятным и удобным, это реально укрепит доверие и дисциплину на рынке, уточняет он.

Алексей Лукьянчиков отмечает, что, кроме того, новация должна улучшить качество капитального ремонта в долгосрочной перспективе. Чем прозрачнее процесс, тем сложнее скрыть нарушения технологий, необоснованное завышение стоимости или несоответствие объемов.

Но вместе с тем есть и риски, уточняет он. Для подрядных организаций и управляющих компаний потребуется перестроить документооборот, наладить своевременную загрузку данных в реестр, научить сотрудников корректно оформлять отчетность. Это неизбежно повлечет дополнительные административные затраты, особенно для небольших участников рынка, заключил он.