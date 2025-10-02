Вне зоны подступа: коллекторам запретили взыскивать долги по ЖКХ

Организации, работающие в сфере коммунального хозяйства, не могут передавать функции по возврату задолженности за жилищно-коммунальные услуги коллекторам или третьим лицам, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов . Почему действующее законодательство запрещает привлечение коллекторов для взыскания долгов по ЖКХ, а также какие дополнительные меры защиты должников и добросовестных плательщиков можно было бы ввести на законодательном уровне — в материале «Известий».

Законность требований

Для повышения платежной дисциплины и сокращения дебиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги Минстроем России запущен эксперимент по онлайн-взысканию задолженности за ЖКУ, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Федеральный закон № 214-ФЗ, принятый 26 июля 2019 года, скорректировал положения статей 155 и 162 Жилищного кодекса РФ, а также внес поправки в статью 1 закона, регулирующего защиту прав граждан при работе с просроченными долгами, и одновременно уточнил нормы, касающиеся деятельности микрофинансовых организаций, напомнил «Известиям» Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. В правилах прямо указано, что управляющие компании, товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие структуры и региональные операторы по вывозу твердых коммунальных отходов лишены возможности передавать третьим сторонам — будь то банки или коллекторские агентства — право взыскивать долги за жилье и коммунальные услуги. Любая сделка по такой уступке автоматически признается недействительной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Право требования можно передавать только профессиональным участникам рынка ЖКХ. Закон требует обязательного письменного уведомления собственника и нанимателя о такой уступке в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора, — пояснил эксперт.

Введение запрета на участие коллекторских агентств в процессе возврата долгов за услуги ЖКХ связано с рядом причин, сказал «Известиям» руководитель проекта Дирекции развития Президентской академии Станислав Гужов. Одна из них — необходимость защиты наиболее уязвимых категорий граждан, ведь коммунальные платежи относятся к категории жизненно значимых расходов, и применение жестких методов давления может нанести вред как физическому состоянию, так и эмоциональной стабильности должников. Другим важным фактором считают стремление государства снизить уровень социальной напряженности и избежать обострения конфликтов между жильцами и управляющими структурами, ориентируясь на более спокойные и цивилизованные формы урегулирования проблем с неплатежами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В-третьих, задолженность по ЖКХ, как правило, возникает не по злому умыслу, а из-за объективных жизненных обстоятельств, таких как потеря работы, болезнь или форс-мажор, поэтому управляющие и ресурсоснабжающие организации должны работать с должниками в диалоге, соблюдая законные процедуры и уважая права граждан, — отметил эксперт. — В результате действующее законодательство направлено на защиту интересов граждан, обеспечение социальной стабильности и справедливое разрешение финансовых вопросов, связанных с жилищно-коммунальными услугами.

Защита прав

Сейчас требуется внедрение дополнительных инструментов, которые могли бы усилить защиту как должников, так и тех, кто регулярно выполняет свои обязательства, считает Станислав Гужов. В качестве приоритетного направления предлагается совершенствование практики реструктуризации долгов по ЖКХ: речь идет о возможном закреплении на законодательном уровне «коммунальных каникул» и создании персональных графиков выплат для людей, столкнувшихся с трудностями. Такой подход, по его мнению, позволит сдержать рост задолженности и сохранить доверие со стороны дисциплинированных плательщиков.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Дополнительно целесообразно создать независимые медиативные центры и институт омбудсмена по вопросам ЖКХ, чтобы граждане могли мирно урегулировать споры с управляющими организациями без обращения в суд, что повысит доверие и снизит уровень конфликтности в данной сфере, — подчеркнул эксперт. — Кроме того, необходима адресная государственная поддержка наиболее уязвимых категорий населения через субсидии, льготы и временную компенсацию долгов для одиноких пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.

Ограничение на работу коллекторов в жилищно-коммунальной сфере было введено по нескольким причинам, подтвердил «Известиям» Павел Склянчук, эксперт «Народного фронта. Аналитика». Прежде всего, необходимо было прекратить практику незаконного давления на должников, когда коллекторы прибегали к методам вроде надписей в подъездах с упоминанием конкретных квартир. Кроме того, подчеркивается различие между коммунальными организациями и банками: первые не предоставляют займы, а выстраивают долгосрочные отношения с жильцами. Управляющие компании, исходя из этого, должны быть заинтересованы в конструктивном диалоге с собственниками, формировании доверия и поиске решений, а отказ от услуг коллекторов призван стимулировать их к более клиентоориентированному подходу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Пока эта цель достигнута не в полном объеме, долги продолжают оставаться крайне высокими. Есть цифры от Минстроя России — больше триллиона рублей. Из них 800 млрд у населения, — рассказал эксперт. — Организации сферы ЖКХ не знают, что с этим делать, при этом в штате, а значит, и в тарифах этих организаций не предусмотрены расходы на ведение претензионной деятельности. Не введены пока что решения, связанные с начислением субсидий по ЖКХ независимо от наличия задолженности, хотя эта идея тоже давно озвучивалась, а также возможность напрямую передать выплаты субсидий по ЖКХ не получателям, а тем, кому они предназначаются. То есть напрямую коммунальным организациям.

По его мнению, также обязательно нужно вводить систему гибких скидок, например, за своевременную оплату ЖКХ, открытие депозитного счета с целевой оплатой на жилищно-коммунальные услуги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе

В целом, чтобы не допустить образования долгов за жилищно-коммунальные услуги, важно выстроить ответственный подход к управлению своими расходами. Прежде всего, необходимо внимательно следить за сроками внесения обязательных платежей, так как именно регулярность обеспечивает отсутствие просрочек. В частности, полезно использовать автоматические инструменты — подключение автоплатежей через банк или мобильное приложение, где можно заранее установить дату списания средств.

Значительную роль играет контроль начислений. Стоит регулярно проверять корректность квитанций и при обнаружении ошибок оперативно обращаться в управляющую компанию для перерасчета.