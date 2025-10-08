Захарова указала на русофобскую риторику правительства Молдавии

Русофобская риторика цинично используется правительством Молдавии для давления на оппозиционные партии страны. Об этом 8 октября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, власти Молдавии продолжают антидемократичную, антинародную политику, обосновывая ее якобы российской угрозой их стране.

«Любому непредвзятому обывателю очевидно, что русофобская риторика цинично используется кишиневским режимом для подавления политических оппонентов, против которых развернут настоящий террор», — сказала Захарова.

Ранее в этот день в обновленной военной стратегии Молдавии сообщалось, что Россия якобы является прямой угрозой безопасности и государственности республики. Отмечалось, что Молдавия ставит перед собой цель выделять 1% ВВП республики на военные расходы на период 2025–2035 годов.

