Власти Молдавии снова назвали Россию главной угрозой

Россия якобы является прямой угрозой безопасности и государственности Молдавии. Об этом говорится в обновленной военной стратегии Молдавии, опубликованной 8 октября на сайте правительства республики.

«Возможное расширение территорий Российской Федерации представляет собой серьезную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдовы, потому что создание «наземного коридора» до границы страны может вызвать дополнительное политическое и территориальное давление на Республику Молдова», — указано в документе.

В стратегии отмечается, что Молдавия ставит перед собой цель — выделять 1% ВВП республики на военные расходы на период 2025–2035 годов. Также в документе указано, что численность армии республики будет увеличена на треть.

6 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) в своем докладе по парламентским выборам в Молдавии «сухо отметило» недопуск российских наблюдателей на парламентские выборы республики.

29 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что итоги парламентских выборов в Молдавии подтвердили глубокий раскол в обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны. Кроме того, она подчеркнула, что российским наблюдателям в составе миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в аккредитации было отказано.

