Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков
Сюжет:

Власти Молдавии снова назвали Россию главной угрозой

Фото: ТАСС/Вадим Денисов
Россия якобы является прямой угрозой безопасности и государственности Молдавии. Об этом говорится в обновленной военной стратегии Молдавии, опубликованной 8 октября на сайте правительства республики.

«Возможное расширение территорий Российской Федерации представляет собой серьезную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдовы, потому что создание «наземного коридора» до границы страны может вызвать дополнительное политическое и территориальное давление на Республику Молдова», — указано в документе.

В стратегии отмечается, что Молдавия ставит перед собой цель — выделять 1% ВВП республики на военные расходы на период 2025–2035 годов. Также в документе указано, что численность армии республики будет увеличена на треть.

Продолжение исследуют: Россия готова к диалогу с Молдавией после выборов
Но одним из главных препятствий остается неурегулированный приднестровский конфликт

6 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) в своем докладе по парламентским выборам в Молдавии «сухо отметило» недопуск российских наблюдателей на парламентские выборы республики.

29 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что итоги парламентских выборов в Молдавии подтвердили глубокий раскол в обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны. Кроме того, она подчеркнула, что российским наблюдателям в составе миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в аккредитации было отказано.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

