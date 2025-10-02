Продолжение исследуют: Россия готова к диалогу с Молдавией после выборов

Россия рассчитывает, что Кишинев пойдет на нормализацию отношений с Москвой после парламентских выборов. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Результаты показали: большинство граждан, живущих непосредственно в Молдавии, не поддерживают курс на разрушение отношений с РФ, отметил дипломат. Москва ранее заявляла, что готова к восстановлению торговли с Кишиневом. Однако в экспертном сообществе констатируют, что пока власти республики в диалоге с РФ исходят из политических, а не экономических соображений. Серьезным препятствием для нормализации отношений служит неурегулированный приднестровский конфликт. В МИД подчеркивают, что не наблюдают подвижек в процессе его разрешения.

Развитие отношений Москвы и Кишинева

По итогам прошедших 28 сентября парламентских выборов в Молдавии партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (ПДС) получила 50,2%, а оппозиционные силы в совокупности — 49,8%. Почти половина голосов пришлась на Патриотический избирательный блок, один из лидеров которого — экс-президент Молдавии Игорь Додон — выступает за сближение с РФ. Россия надеется, что Кишинев решит пойти на нормализацию отношений с Москвой после выборов.

— Мы рассчитываем, что молдавские власти ответственно подойдут к тому обстоятельству, что большинство населения, собственно, Молдавии не приняло их курс в целом, включая политику разрушения отношений с Россией, — заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

До подсчета результатов на зарубежных участках ПДС проигрывала оппозиции. Молдавская диаспора, проживающая на Западе, дала правящей партии почти 30% голосов. В ряде регионов результат ПДС оказался скромным, а в Гагаузской автономии вообще провальным — чуть более 3%. Любопытно, что после выборов в отставку подал генсек правительства Молдавии Артур Мижа, который курировал взаимодействие кабмина с местными органами власти, в том числе Гагаузии.

— Мы рассчитываем, что будут сделаны правильные выводы — в пользу восстановления, нормализации, добрососедского развития отношений, а не пути в никуда, то есть разрыва с Россией, безоглядного сближения с Евросоюзом и НАТО и превращения страны в логистический узел для поддержки киевского режима, — отметил Михаил Галузин.

О готовности наладить отношения с Молдавией (в частности, торговые) после выборов Россия заявляла и ранее. При этом Москва не смогла закрыть глаза на махинации в момент выборов. Наиболее ярким из них стало перекрытие шести из семи мостов через Днестр под предлогом ремонта. Они были разблокированы сразу же после голосования. Кроме того, для проживающих в Приднестровье и в России молдаван были организованы лишь восемь и два избирательных участка соответственно— в несколько раз меньше, чем, например, в странах Евросоюза. Кроме того, накануне выборов ЦИК сняла с голосования несколько оппозиционных партий. Патриотический блок подал 45 жалоб в Центризбирком на нарушения во время выборов.

— Молдавские власти давно организовали кампанию гонений на русскоязычные СМИ, политические партии, выступающие за нормализацию и развитие отношений с Россией. Всё это еще раз проявилось в ходе подготовки и проведения парламентских выборов в Молдавии, когда неугодные режиму партии и политики отстранялись от возможности участия в них, чинились препятствия для голосования, в частности, для граждан Молдавии, проживающих в Приднестровье, — отметил Михаил Галузин.

Отношения России и Молдавии стали резко ухудшаться после прихода к власти Майи Санду, обозначившей курс на сближение с НАТО и Евросоюзом. Тем не менее республика остается членом Содружества Независимых Государств и Кишиневу было бы полезно нарастить товарооборот с РФ, считает замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин.

— Молдавии выгодно торговать с Россией: покупать дешевый газ и продавать свою сельхозпродукцию. Но она не хочет это делать по политическим соображениям. Это достаточно серьезно ограничивает торговлю, — сказал он «Известиям».

Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров ранее отмечал, что в России по-прежнему помнят и ценят качественную молдавскую продукцию, поэтому по традиционным товарным позициям пока еще сохраняются возможности для восстановления утраченных позиций.

«Перспективы более активного российско-молдавского экономического сотрудничества зависят от готовности Кишинева к проведению взвешенной и прагматичной политики в интересах собственного бизнеса. Итоги выборов в известном смысле будут индикатором наличия такого вектора», — отметил дипломат за несколько дней до голосования.

При этом за последние 15 лет Молдавия резко переориентировала торговые связи. Если в 2009 году более 70% товарооборота приходилось на страны СНГ, то теперь — на Запад и главным образом на ЕС.

Нерешенная проблема Приднестровья

Нормализации диалога Москвы и Кишинева препятствует также не решенный приднестровский конфликт, замороженный в 1990-х годах. Разделительную зону безопасности по Днестру по-прежнему охраняют российские миротворцы, которые были введены в зону боевых действий в 1992 году. Это было сделано в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии. Свои подписи поставили президенты РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья.

В 2002-м для приднестровского урегулирования был создан формат «5+2», в который входят Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, ЕС и США. С 2019-го он фактически перестал функционировать. В департаменте информации и печати МИД РФ констатируют: к сожалению, диалогу с Тирасполем Кишинев предпочитает методы финансово-экономического давления на Приднестровье.

— Ставка делается на вынужденное встраивание левобережья в процесс евроинтеграции Молдавии. Одновременно под надуманными предлогами блокируется работа переговорного формата «5+2». Тревожно и то, что, несмотря на заверения о приверженности мирным методам урегулирования приднестровского вопроса, ведутся разговоры о возможности его силового решения с участием киевского режима, — сказали «Известиям» в ведомстве.

Весьма показательным было то, как молдавские власти организовали голосование на парламентских выборах для жителей Приднестровья.

— Оно было явно направлено на углубление размежевания между берегами Днестра. Поэтому никаких позитивных подвижек от прошедших в Молдавии выборов для процесса урегулирования не просматривается, — указали в МИД.

В миротворческий контингент входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. В СВР России не раз сообщали, что в Кишиневе рассматривают возможность силового сценария. 1 октября Майя Санду заявила о необходимости найти решение по выводу с территории Приднестровья российских военнослужащих. Они находятся в регионе в составе совместных миротворческих сил более 30 лет и обеспечивают главное условие урегулирования — поддерживают мир и спокойствие, подчеркнули в МИД РФ.

— Как и прежде, выступаем в пользу нормализации контактов между Кишиневом и Тирасполем, соблюдения ранее достигнутых договоренностей, возобновления ритмичной работы сложившихся многосторонних форматов, — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что западные страны будут подталкивать Кишинев к усилению давления на Тирасполь.

— Коллективный Запад будет давить до определенного момента, но трогать не будет. Однако если на Западе увидят, что мы не можем защитить Приднестровье, его разнесут в щепки, — полагает эксперт. Он не исключает сценарий, при котором Киев по запросу Кишинева введет свои войска в непризнанную республику.

В конце сентября Служба внешней разведки РФ сообщила, что подразделения НАТО концентрируются в Румынии недалеко от молдавской границы. Предлогом для их использования может стать российский ответ на вооруженные провокации против Приднестровья и размещенных там сил в преддверии выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября.

Президент Румынии Никушор Дан допустил возможность присоединения Приднестровья к Молдавии на правах «относительной автономии» при дальнейшем вступлении страны в ЕС.