Облако потенциально токсичного дыма накрыло Ашаффенбург после аварии на заводе
Над располагающимся в федеративной земле Бавария городом Ашаффенбург на юге в ФРГ поднялось облако из потенциально токсичного дыма, возникшее в результате аварии на промышленном предприятии. Об этом 8 октября сообщила немецкая газета Bild.
«Во вторник на промышленном предприятии зафиксировано происшествие. (В результате которого. — Ред.) Было выпущено желтоватое газовое облако. <...> Облако расположилось над непосредственно прилегающим городским районом Ашаффенбург. Людей призвали оставаться в своих домах и держать окна и двери закрытыми»,— говорится в публикации.
Кроме того, представители экстренных служб призвали жителей данной местности отключить в своих домах системы вентиляции и кондиционеры.
По предварительной информации, инцидент, из-за которого пострадали четыре сотрудника, мог быть спровоцирован химической реакцией, вызванной помещением в кислотную ванну металлической части. Отмечается, что к ликвидации последствий были привлечены около 250 пожарных.
Представитель полиции района Штадтфельд-Вест, находящегося в немецком Кельне, Себастьян Алиш 4 октября сообщил о непреднамеренном отравлении 79-летним пенсионером 24 человек. Уточнялось, что в доме подозреваемого произошел пожар, в результате которого был зафиксирован выброс фосфина, хранящегося там в небрежном состоянии.
