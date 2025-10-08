Реклама
Прямой эфир
Мир
Лекорню вновь назначен на должность премьер-министра Франции
Мир
Небензя призвал США остановить эскалацию с Венесуэлой и не делать «непоправимого»
Мир
Захарова прокомментировала заявление спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
Мир
В Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине
Мир
Правительство РФ включило в санкционный список корпорацию Renault
Мир
Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в Майами
Общество
Дмитриев заявил о помощи Меланьи Трамп в возвращении российской девочки с Украины
Мир
Лукашенко назвал глупостью решение не присуждать Трампу Нобелевскую премию мира
Мир
Politico узнала о планах Латвии выслать более 800 россиян из страны
Спорт
Сборная России победила Иран в товарищеском матче в Волгограде
Общество
В Росавиации опровергли открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
Общество
Первым замминистра транспорта России назначен Константин Пашков
Наука и техника
«Роскосмос» сообщил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5»
Мир
Дания закупит 16 новых истребителей F-35 на общую сумму более $4,5 млрд
Общество
Суд арестовал чиновницу Елену Никитину на два месяца
Армия
Путин указал на судьбоносный для РФ характер решаемых военными задач
Мир
Израиль оставит армию в секторе Газа до разоружения ХАМАС
Сюжет:

Госдума в первом чтении приняла проект об ужесточении правил выдачи займов

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении условий выдачи микрозаймов, который включает запрет для микрофинансовых организаций (МФО) выдавать гражданину более одного займа по ставке свыше 100% годовых и ограничивает максимальную переплату по потребительскому кредиту. Соответствующая информация была опубликована 7 октября на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициативу внесла группа сенаторов и депутатов из разных партий. Законопроект предусматривает ограничение МФО на согласование индивидуальных условий по новому займу с полной стоимостью более 100% годовых, если у заемщика есть непогашенный займ с аналогичными параметрами в любой кредитной организации.

Также он предусматривает переходный период (с 1 июля 2026 года до 1 января 2027 года), во время которого клиент не сможет иметь более двух одновременно действующих займов с полной стоимостью до 200% годовых. Отмечается, что данный законопроект призван пресечь практику заключения договора МФО с клиентом, в котором в сумму основного долго включаются штрафные санкции.

Подумать трижды: Госдума атакует рынок микрокредитов новым законом
Россиян предлагают защитить от долговой кабалы

Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» 23 сентября сообщил, что новый проект закона вводит трехдневную паузу между погашением одного микрозайма и выдачей нового. Уточнялось, что Банк России сможет корректировать эти показатели в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025