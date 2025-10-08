Госдума в первом чтении приняла проект об ужесточении правил выдачи займов

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении условий выдачи микрозаймов, который включает запрет для микрофинансовых организаций (МФО) выдавать гражданину более одного займа по ставке свыше 100% годовых и ограничивает максимальную переплату по потребительскому кредиту. Соответствующая информация была опубликована 7 октября на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициативу внесла группа сенаторов и депутатов из разных партий. Законопроект предусматривает ограничение МФО на согласование индивидуальных условий по новому займу с полной стоимостью более 100% годовых, если у заемщика есть непогашенный займ с аналогичными параметрами в любой кредитной организации.

Также он предусматривает переходный период (с 1 июля 2026 года до 1 января 2027 года), во время которого клиент не сможет иметь более двух одновременно действующих займов с полной стоимостью до 200% годовых. Отмечается, что данный законопроект призван пресечь практику заключения договора МФО с клиентом, в котором в сумму основного долго включаются штрафные санкции.

Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» 23 сентября сообщил, что новый проект закона вводит трехдневную паузу между погашением одного микрозайма и выдачей нового. Уточнялось, что Банк России сможет корректировать эти показатели в зависимости от рыночной конъюнктуры.

