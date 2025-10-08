«Металлург» со счетом 5:1 обыграл «Торпедо» и продлил свою серию побед в КХЛ
Хоккейный клуб (ХК) «Металлург» из Магнитогорска одержал со счетом 5:1 победу над нижегородским ХК «Торпедо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча команд состоялась 7 октября во Дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде.
В составе победителей отличились 29-летние нападающие Даниил Вовченко (2-я минута) и Никита Коротков (9-я), 34-летний защитник Егор Яковлев (14-я), 26-летний защитник Валерий Орехов (23-я) и 30-летний американский нападающий Дерек Барак (55-я). Единственную шайбу в команде проигравших забросил на 11-й минуте 24-летний нападающий Михаил Абрамов.
Эта победа стала для «Металлурга» четвертой подряд — в настоящее время данный ХК, набравший 22 очка, возглавляет таблицу Восточной конференции. Для нижегородской команды, занимающей с 17 очками вторую строчку в таблице Западной конференции, это поражение стало третьим подряд.
В следующий раз эти же команды встретятся в пятницу, 10 октября, на «Металлург Арене» в Магнитогорске.
ХК «Локомотив» из Ярославля в этот же день одержал со счетом 4:2 победу над петербургским СКА. Шайбы команде победителей принесли Максим Шалунов, забивший за игру две шайбы на 11-й и 58-й минутах, Александр Радулов (29-я) и Мартин Гернат (60-я). Две шайбы команде проигравших обеспечили Никита Дишковский (43-я) и Валентин Зыков (57-я).
