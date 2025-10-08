Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп сообщил о желании США «помочь Китаю»
Мир
Дмитриев прокомментировал активность Зеленского в общении с Трампом
Мир
Премьер-министр Франции Лекорню заявил о формировании нового состава правительства
Мир
Нетаньяху заявил о «колоссальной» победе Израиля на всех фронтах
Мир
Большинство немцев выразили недовольство работой Мерца на посту канцлера
Мир
WP сообщила об увольнении в США более 1 тыс. сотрудников CDC из-за шатдауна
Мир
В центре Тбилиси состоялось антиправительственное шествие
Мир
В ходе столкновения с афганскими военными погибли 58 солдат Пакистана
Происшествия
В Горловке после удара ВСУ по автобусу тяжело ранен ребенок
Мир
Вэнс заявил о готовности Трампа к разумному подходу в переговорах с Китаем
Армия
Пушилин сообщил о взятии под контроль южной части Молодецкого в ДНР
Мир
Эрдоган отметил заинтересованность «торговцев кровью» в конфликте на Украине
Происшествия
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ ранены взрослый и двое детей
Мир
Командир ВСУ заявил о необходимости призыва в армию несовершеннолетних юношей
Спорт
ЦСКА потерпел третье поражение в четырех матчах в КХЛ
Мир
В Италии сильный пожар уничтожил исторический монастырь XVII века
Мир
Старший тренер сборной РФ назвал слова Клебо о российских лыжниках пустыми

«Металлург» со счетом 5:1 обыграл «Торпедо» и продлил свою серию побед в КХЛ

0
EN
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Хоккейный клуб (ХК) «Металлург» из Магнитогорска одержал со счетом 5:1 победу над нижегородским ХК «Торпедо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча команд состоялась 7 октября во Дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

В составе победителей отличились 29-летние нападающие Даниил Вовченко (2-я минута) и Никита Коротков (9-я), 34-летний защитник Егор Яковлев (14-я), 26-летний защитник Валерий Орехов (23-я) и 30-летний американский нападающий Дерек Барак (55-я). Единственную шайбу в команде проигравших забросил на 11-й минуте 24-летний нападающий Михаил Абрамов.

Эта победа стала для «Металлурга» четвертой подряд — в настоящее время данный ХК, набравший 22 очка, возглавляет таблицу Восточной конференции. Для нижегородской команды, занимающей с 17 очками вторую строчку в таблице Западной конференции, это поражение стало третьим подряд.

В следующий раз эти же команды встретятся в пятницу, 10 октября, на «Металлург Арене» в Магнитогорске.

«Нужно находить стабильность и более регулярно выигрывать матчи»
Хоккеист «Трактора» Михаил Григоренко — о результатах команды на старте сезона КХЛ и переходе Кузнецова в «Металлург»

ХК «Локомотив» из Ярославля в этот же день одержал со счетом 4:2 победу над петербургским СКА. Шайбы команде победителей принесли Максим Шалунов, забивший за игру две шайбы на 11-й и 58-й минутах, Александр Радулов (29-я) и Мартин Гернат (60-я). Две шайбы команде проигравших обеспечили Никита Дишковский (43-я) и Валентин Зыков (57-я).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025