Продлить свет: фотоэлемент зарядит «умные» гаджеты от лампочки

Ученые разработали фотоэлемент, преобразующий искусственный свет в электричество, и применили его для питания беспроводного датчика температуры и влажности . Устройство сделано из легкого, дешевого и эффективного полупроводника — перовскита. Потенциально оно сможет заменить обычные батарейки, которые вредны для окружающей среды из-за ртути, кадмия и других опасных веществ . Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что в недалеком будущем многие носимые устройства и датчики интернета вещей станут полностью энергонезависимыми за счет оснащения такими фотоэлементами, а в целом работа открывает путь к созданию экологически чистых и самообеспечивающих энергией сенсорных сетей .

Как получить электричество из искусственного света

Исследователи из Сколковского института науки и технологий и национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» разработали фотоэлемент, преобразующий искусственный свет в электричество, для питания беспроводного датчика температуры и влажности. Он сделан из перовскита — легкого, тонкого, относительно дешевого материала , который используется для создания солнечных батарей.

Фото: Александра Болдырева Структура фотоэлемента, его вольт-амперные характеристики и схема химического осаждения полимера из газовой фазы

Справка «Известий» Перовскит относится к титанату кальция, минералу найденному на Урале в середине XIX века. Свое название он получил в честь Льва Перовского, основателя Русского географического общества. Особенности этого минерала определяются его кристаллической структурой: кубом, где углы имеют положительный заряд, а грани — отрицательный. Сейчас термином «перовскиты» называют широкий класс неорганических и органических соединений, имеющих такую же кристаллическую структуру.

Как рассказали «Известиям» ученые, многие устройства, которые мы используем в повседневной жизни, могут работать без прямого участия человека. Например, умный увлажнитель воздуха включается, когда влажность в помещении падает, а кондиционер — поддерживает необходимую температуру . Однако для работы таких приборов необходимо большое количество сенсоров: в случае увлажнителя и кондиционера — датчики влажности и температуры соответственно .

Фото: Александра Болдырева Александра Болдырева — руководитель проекта, кандидат химических наук, научный сотрудник Центра энергетических технологий Сколтеха

Обычно для энергообеспечения таких датчиков используют обычные батарейки. Однако эти источники электрического тока вредны для окружающей среды: они содержат ртуть, свинец, кадмий и другие опасные вещества. При этом батарейки сложно перерабатывать и можно использовать только один раз, в отличие от аккумуляторов . Например, аккумуляторы смартфонов обычно выдерживают от 500 до 1000 циклов заряда, прежде чем их емкость падает. И у них есть существенный минус — их нужно регулярно заряжать . На замену батареек и подзарядку аккумуляторов тратится очень много ресурсов, особенно когда таких датчиков тысячи.

Фото: Александра Болдырева Владимир Парфенов, участник проекта, инженер, в центре коллективного пользования «Фаблаб и Мастерская» Сколтеха

Чтобы защитить устройство от влаги, химических веществ и других внешних воздействий и тем самым продлить его срок службы, ученые заключили разработанный фотоэлемент в оболочку из полимера, который устойчив к растворителям и кислотам, имеет высокую температуру плавления и не проводит электрический ток . При этом авторы доказали, что такой метод инкапсуляции продлевает срок жизни как минимум до 10 тыс. часов, что уже соизмеримо со временем работы одноразовых батареек в датчиках интернета вещей .

Фото: Александра Болдырева Ольга Парфенова — участник проекта, младший научный сотрудник Сколтеха

Испытания прототипа показали, что для бесперебойной работы до 87 часов фотоэлементу нужна освещенность помещения около 1000 люксов (лк). Обычно в офисных зданиях этот показатель, если его измерять у поверхности рабочего стола, составляет как раз 800–1000 лк . Чтобы устройство вообще не требовало подзарядки, нужно обеспечить 3000 лк или выше. Такая высокая освещенность в помещениях бывает рядом с работающим источником искусственного света, например офисных ламп, поэтому исследователи рекомендуют устанавливать датчик как можно ближе к нему .

Фото: Александра Болдырева Дмитрий Милютин — первый автор проекта, стажер-исследователь национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

— В этой работе мы продемонстрировали, что фотоэлементы на основе перовскита при надлежащей защите от внешней среды способны эффективно выполнять функцию зарядного устройства для беспроводных датчиков . Это открывает новые возможности для их применения, использования не только для преобразования солнечной энергии, но и искусственного освещения. В дальнейшем мы планируем разработать фотоэлемент, интегрированный с суперконденсатором в виде единого устройства , — рассказала руководитель проекта, научный сотрудник Центра энергетических технологий Сколтеха Александра Болдырева.

Перспективы применения перовскитных фотоэлементов

Исследование наглядно демонстрирует, что перовскитная фотовольтаика — крайне перспективное направление для автономного питания электроники , сказал «Известиям» профессор Университета ИТМО, заведующий лабораторией гибридной нанофотоники и оптоэлектроники Сергей Макаров. Ее ключевое преимущество раскрывается в условиях низкой освещенности, где традиционные кремниевые фотоэлементы имеют крайне низкую эффективность .

— Важно отметить, что внутри помещений условия эксплуатации перовскитных элементов гораздо менее агрессивные, чем на открытом воздухе, что значительно повышает их долговечность при использовании оптимизированной инкапсуляции, как в данной работе . Демонстрация питания датчика от комнатного света — это серьезный шаг к коммерциализации технологии . Мы ожидаем, что в недалеком будущем многие носимые устройства и датчики интернета вещей станут полностью энергонезависимыми за счет оснащения такими перовскитными фотоэлементами . Таким образом, эта работа открывает путь к созданию экологически чистых и самообеспечивающих энергией сенсорных сетей, — сказал ученый.

Это перспективное направление, оно становится одной из ниш, где перовскит имеет реальные преимущества перед кремнием благодаря сильному поглощению и низким концентрациям дефектов , отметил д.т.н., заведующий лабораторией перспективной солнечной энергетики Университета МИСИС Данила Саранин.

— Университет МИСИС давно ведет комплексные разработки в этой области. У наших солнечных панелей рекорд по стране и ЕС, КПД — 36% преобразования теплого светодиодного света. И еще в 2020 году была выиграна премия «Новатор Москвы» за разработку полноценного блока питания на основе перовскитов, чтобы заряжать любой гаджет от тусклого офисного света , — отметил специалист.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Applied Physics Letters.