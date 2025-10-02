Стало известно о сдаче в плен под Красноармейском элитного подразделения ВСУ
Группа солдат элитного украинского подразделения «Скала» сдалась в плен в окрестностях Красноармейска. Об этом 2 октября сообщил корреспондент ТАСС.
По его словам, в составе группы находились солдаты, мобилизованные принудительно. Они сдались после того, как их подразделения были уничтожены. В настоящий момент сдавшимся предоставляется вся необходимая медицинская и гуманитарная помощь.
Ранее в этот же день в российских силовых структурах сообщили, что украинское подразделение понесло существенные потери у Волчанска в Харьковской области из-за отсутствия связи с командным пунктом после отъезда офицеров на праздник. За счет этого российским военнослужащим удалось продвинуться еще на 500 м.
