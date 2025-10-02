МИД Израиля заявил о планах по депортации членов флотилии «Сумуд»

Пассажиры «Глобальной флотилии Сумуд» (GSF), которые направлялись в сектор Газа с гуманитарной помощью, возвращаются в Израиль, откуда впоследствии будут депортированы. Об этом 2 октября сообщил МИД страны в своем Telegram-канале.

«Пассажиры флотилии «ХАМАС-Сумуд» на своих яхтах благополучно и мирно направляются в Израиль, где начнется процедура их депортации в Европу», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что все активисты здоровы и находятся в безопасности. МИД Израиля также сопроводил публикацию фотографиями задержанных — на них можно заметить шведскую экоактивистку Грету Тунберг, сидящую на полу среди спасательных жилетов.

1 октября сообщалось о высадке израильских военных на корабли флотилии. В настоящее время известно о перехвате по меньшей мере девяти судов.

После инцидента Колумбия немедленно денонсировала соглашение о свободной торговле с Израилем. Из-за задержания активистов по всем миру прошли масштабные протесты. Так, многотысячные акции состоялись в Афинах, Барселоне, Берлине, Брюсселе, а также в Риме и других городах Италии.

10 сентября сообщалось, что главный корабль «Глобальной флотилии Сумуд», возглавляемой Гретой Тунберг, плывущий к берегам сектора Газа, был атакован беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Уточняется, что данная атака, ставшая второй за несколько дней, была зафиксирована у берегов города Сиди-Бу-Саид в Тунисе.

