Al Mayadeen сообщил о перехвате Израилем девяти судов с гуманитарной помощью

Израильские военные перехватили девять судов «Глобальной флотилии Сумуд» (GSF), направляющихся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа. Об этом 2 октября сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Израильские оккупационные силы напали и захватили девять судов миссии», — сообщается в публикации.

В материале также отмечается, что военные применяют силовые действия против судов, осуществляют преднамеренные столкновения, используют водометы и жестоко обращаются с задержанными активистами.

«После израильского нападения на флотилию в нескольких городах прошли акции в ее поддержку и с осуждением действий Израиля. В частности, в Тунисе, Турции и в столице Германии Берлине», — передает телеканал.

Ранее, 1 октября, сообщалось, что после перехвата военнослужащими Израиля кораблей флотилии, которая направлялась в сектор Газа с гуманитарным грузом, Колумбия немедленно денонсировала соглашение о свободной торговле с ближневосточным государством. В тот же день стало известно, что находящаяся на кораблях шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья находятся в безопасности.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ