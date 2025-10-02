Колумбия денонсировала соглашение о торговле с Израилем после перехвата флотилии
После перехвата военнослужащими Израиля кораблей «Глобальной флотилии Сумуд» (GSF), которая направлялась в сектор Газа с гуманитарным грузом, Колумбия немедленно денонсировала соглашение о свободной торговле с ближневосточным государством. Об этом 2 октября заявил президент Колумбии Густаво Петро.
Он добавил, что в результате инцидента в нейтральных водах оказались задержаны два колумбийских гражданина, находившихся на судне в составе флотилии.
«Израильская дипломатическая делегация в полном составе покидает Колумбию», — заявил политик.
1 октября сообщалось о высадке израильских военных на корабли флотилии. Ранее в тот же день агентство Anadolu Ajansi узнало, что израильская армия готовится к операции против судов «Глобального флота Сумуд», чтобы предотвратить прорыв блокады и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ