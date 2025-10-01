Активисты флотилии «Сумуд» сообщили о высадке израильских военных на суда

Военнослужащие армии Израиля поднялись на корабли «Глобальной флотилии Сумуд» (GSF), которая направлялась в сектор Газа с гуманитарным грузом. Об этом 1 октября сообщается на странице флотилии в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Наши суда незаконно перехватываются. Камеры отключены, а на борт судов поднялись военные», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время участники движения активно работают над подтверждением безопасности всех находящихся на борту.

Ранее в этот день агентство Anadolu Ajansi сообщило, что израильская армия готовится к операции против судов «Глобального флота Сумуд», чтобы предотвратить прорыв блокады и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

30 сентября сообщалось, что один из участников GSF может быть причастен к деятельности ливанского шиитского движения «Хезболла». В подтверждение этому МИД Израиля опубликовал фото, на котором один из участников флотилии Тиаго Авила находится якобы на прощальной церемонии с генсеком движения Хасаном Насраллой, который был убит 27 сентября 2024 года в результате бомбардировки в Бейруте.

