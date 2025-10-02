Митинги по всему миру начались после перехвата флотилии «Сумуд» Израилем
Масштабные протесты начались по всему миру после перехвата военными Израиля «Глобальной флотилии Сумуд» (GSF), которая направлялась с гуманитарным грузом в сектор Газа. Соответствующие кадры 2 октября публикуют «Известия».
Так, многотысячные акции прошли в Афинах, Барселоне, Берлине, Брюсселе, а также в Риме и других городах Италии.
Собравшиеся скандируют лозунги, размахивают плакатами и флагами Палестины.
1 октября сообщалось о высадке израильских военных на корабли флотилии. В настоящее время известно о перехвате по меньшей мере девяти судов.
После инцидента Колумбия немедленно денонсировала соглашение о свободной торговле с Израилем.
10 сентября сообщалось, что главный корабль «Глобальной флотилии Сумуда», возглавляемой шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, плывущей к берегам сектора Газа, был атакован беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Уточняется, что данная атака, ставшая второй за несколько дней, была зафиксирована у берегов города Сиди-Бу-Саид в Тунисе.
