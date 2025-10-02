Реклама
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Митинги по всему миру начались после перехвата флотилии «Сумуд» Израилем

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Масштабные протесты начались по всему миру после перехвата военными Израиля «Глобальной флотилии Сумуд» (GSF), которая направлялась с гуманитарным грузом в сектор Газа. Соответствующие кадры 2 октября публикуют «Известия».

Так, многотысячные акции прошли в Афинах, Барселоне, Берлине, Брюсселе, а также в Риме и других городах Италии.

Собравшиеся скандируют лозунги, размахивают плакатами и флагами Палестины.

Гуманитарная немощь: Израиль блокирует российские поставки в Газу
Сектор оказался фактически отрезан от грузов с продовольствием и предметами первой необходимости

1 октября сообщалось о высадке израильских военных на корабли флотилии. В настоящее время известно о перехвате по меньшей мере девяти судов.

После инцидента Колумбия немедленно денонсировала соглашение о свободной торговле с Израилем.

10 сентября сообщалось, что главный корабль «Глобальной флотилии Сумуда», возглавляемой шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, плывущей к берегам сектора Газа, был атакован беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Уточняется, что данная атака, ставшая второй за несколько дней, была зафиксирована у берегов города Сиди-Бу-Саид в Тунисе.

