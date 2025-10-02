Артиллерия ВДВ продвинулась от Часова Яра и нанесла удары по ВСУ
Штурмовые подразделения и артиллеристы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава Южной группировки войск продолжают наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР), отодвигая Вооруженные силы Украины (ВСУ) всё дальше к Константиновке от населенного пункта Часов Яр. Об этом 2 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В ходе разведки БПЛА (беспилотными летательными аппаратами. — Ред.) был обнаружен командный пункт ВСУ. Точным залпом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожены личный состав, склад с боеприпасами и пункт управления», — сообщило Минобороны.
Десантники вскрыли систему обороны противника, выявили основные огневые точки в лесопосадках и разрушенных зданиях и провели зачистку укрепленных позиций, уничтожив пулеметные точки, отделение пехоты и снайпера ВСУ, а также гексакоптер, пытавшийся доставить боеприпасы штурмующим.
По данным ведомства, подразделения ВДВ действуют вдоль границы Курской области, создавая буферную зону и корректируя артиллерийский огонь с помощью беспилотников. В ходе этих действий десантники не только проводят разведку и уничтожают выявленные цели, но и укрепляют контроль над ключевыми участками, обеспечивая продвижение других подразделений.
Ранее, 7 сентября, расчеты РСЗО «Град» Тульского воздушно-десантного соединения нанесли удар по замаскированному командному пункту украинских формирований в Сумской области, уничтожив оборудование и личный состав противника. Отмечалось, что цели выявляются с помощью беспилотников, которые ведут разведку и корректируют огонь артиллерии.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ