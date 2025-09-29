 
Слышать дрон: как готовят будущих командиров подразделений БПЛА

Первый в России факультет беспилотной авиации начал свою работу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В небе над лесополосой зависает несколько БПЛА, артиллерия наносит молниеносный удар, в атаку идут малые штурмовые группы — так проходят учения в Московском высшем общевойсковом командном училище (МосВОКУ). Беспилотниками, которые вели разведку, корректировали огонь артиллерии и наносили удары, управляли курсанты первого в России факультета БПЛА в военном вузе. Новая военная специальность уже стала престижной — в этом году конкурс составлял около пяти человек на место.

«Сопротивление будет минимальным»

В небе показалась маленькая точка, а затем послышалось приближающееся жужжание — это дрон-разведчик начал искать позиции условного противника. Он несколько раз проходит над деревьями и зависает недалеко от траншей. Обороняющиеся не открывают огонь, чтобы не выдать позиции, но это им не сильно помогает.

— Байкал, противник обнаружен, координаты огневых точек противника уточнил, можно вызывать артиллерию! — в блиндаже командира взвода зашипела рация, по которой докладывает оператор БПЛА.

— Принял! — ответил Байкал.

Взрыв
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он тут же связался с артиллеристами, и на территории опорника раздались хлопки взрывпакетов, имитирующие взрывы артснарядов.

После артподготовки на штурм позиций противника выдвинулись несколько штурмовых групп, в каждую из которых входят два-три человека.

Оператор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Командно-наблюдательный пункт командира взвода оформлен по-новому — в нем установлены два больших экрана, куда выводится картинка с квадрокоптеров, наблюдающих за ходом боевых действий. Она помогает офицеру грамотно оценить обстановку.

— Малой, на правом фланге у противника потери, заскакивайте в траншеи, сопротивление будет минимальным!

— Принял! — отвечает курсант с позывным Малой. После броска гранаты группа из трех бойцов прыгает в окоп, где начинают раздаваться выстрелы и взрывы. Штурмовики зацепись за траншеи и начали брать блиндажи.

Дроны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Им на помощь вылетели FPV-дроны, чтобы отрезать точными ударами подкрепление, которое пытаются подтянуть к переднему краю обороняющиеся.

После того как группа усиления несет большие потери и прекращает выдвижение из тыла, становится ясно, что судьба опорника предрешена.

— Вот так сейчас воюют в зоне СВО, — говорят офицеры. — Дроны помогли найти позиции противника, обеспечили эффективность работы артиллерии, а затем точными ударами отрезали подход подкрепления. Лет пять назад такая картина боя всех бы сильно удивила, а сейчас без БПЛА боевые действия немыслимы.

Знание силы: какой опыт передают российские военные лаосским коллегам
Подразделения двух стран отработали борьбу с незаконными вооруженными формированиями

Курсанты с боевым опытом

— В новом учебном году мы приступили к обучению по новой военной специальности «Применение подразделений сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами», — рассказал «Известиям» заместитель начальника МосВОКУ по учебно-научной работе полковник Евгений Гудников. — Сегодня у нас проходит плановое занятие с курсантами первого курса.

Учеба
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В набранной в этом году роте будущих командиров подразделений БПЛА 80 курсантов — это три взвода.

— В роте из 80 человек 43 участника специальной военной операции, причем из них 20 имеют опыт боевого применения беспилотников, — рассказал «Известиям» командир роты БПЛА старший лейтенант Александр Балановский. — Остальные 23 — это штурмовики, командиры, связисты, прошедшие огонь и воду. Они решили осваивать новое для них дело, так как считают его перспективным.

«Мы поняли, что можем бить врага»
Герой России рассказал о боевом пути своего подразделения, пройденном без потерь

Александр не без гордости говорит, что в его подразделении есть и операторы БПЛА, и инженеры, которые умеют самостоятельно изготавливать боеприпасы.

— И разведчики, которые работали на «Мавиках», и фэпэвэшники, которые применяли дроны-камикадзе, — отметил старший лейтенант.

БПЛА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, все прошедшие СВО бойцы имеют богатый опыт и сильную мотивацию, и это очень хорошо для учебного процесса.

Курсант Иван Шевырев награжден медалью Жукова — в зоне СВО он вел разведку на «Мавиках».

— Награжден за то, что ночью вовремя обнаружил группу противника, скрытно приближавшуюся к нашим позициям, — говорит он. — Их накрыли из автоматического станкового гранатомета, сорвав ночную атаку.

Оружие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Иван Чаруйский тоже пришел в училище после СВО, где получил четыре ранения. Ему 36 лет, у него пятеро детей.

— Был командиром штурмового подразделения, — говорит он. — По своему опыту могу сказать, что за БПЛА будущее, поэтому я тут.

Оружие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Командир роты Александр Балановский — тоже фронтовик.

— За участниками боев потянутся вчерашние школьники, а такие курсанты у нас есть, — говорит он. — Хороший и перспективный коллектив подобрался.

Будущее войск беспилотных систем

Ожидается, что в будущем число таких учебных рот увеличат — новым войскам беспилотных систем, которые были созданы в этом году, нужны командиры.

Новая специальность уже стала престижной — в этом году конкурс составлял около пяти человек на место. Курсанты будут ее осваивать в течение четырех лет.

Удар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Училище будет выпускать лейтенантов — командиров взводов беспилотных летательных аппаратов. Они сейчас активно формируются в мотострелковых батальонах.

— Мы будем учиться работать на дронах квадрокоптерного и самолетного типа — на их разведывательных или ударных разновидностях, — рассказал Александр Балановский. — На первом курсе освоим FPV-дроны, затем перейдем к более серьезным аппаратам, в том числе к «Ланцетам», «Орланам» и другим. Скорее всего, у нас будут выпускники, которые получат подготовку операторов больших беспилотников, например «Орланов-30».

бпла
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После полигона приглашают в специальный класс для обучения курсантов работе с БПЛА и их ремонту. В центре стоят ряды столов с джойстиками и большими экранами.

— Здесь ребята «летают» на симуляторах, отрабатывают навыки и реакцию, — говорит Александр Балановский. — Без симулятора ты сразу разобьешь БПЛА. Управлению беспилотными аппаратами надо учиться, и сделать это не так просто.

Объектив на осмотр: разработан сверхмалый телеуправляемый подводный аппарат
Новый дрон сможет заменить водолазов при выполнении несложных работ

Рядом стоят рабочие столы, где курсанты ремонтируют беспилотные аппараты. Они оборудованы воздушными вытяжками, которые удаляют из помещения дым от паяльников: курсанты должны уметь всё, в том числе и провести сложный ремонт доверенной им техники. Учебная программа составлена так, чтобы будущие офицеры получили все необходимые им навыки.

