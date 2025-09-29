Слышать дрон: как готовят будущих командиров подразделений БПЛА

В небе над лесополосой зависает несколько БПЛА, артиллерия наносит молниеносный удар, в атаку идут малые штурмовые группы — так проходят учения в Московском высшем общевойсковом командном училище (МосВОКУ). Беспилотниками, которые вели разведку, корректировали огонь артиллерии и наносили удары, управляли курсанты первого в России факультета БПЛА в военном вузе. Новая военная специальность уже стала престижной — в этом году конкурс составлял около пяти человек на место.

«Сопротивление будет минимальным»

В небе показалась маленькая точка, а затем послышалось приближающееся жужжание — это дрон-разведчик начал искать позиции условного противника. Он несколько раз проходит над деревьями и зависает недалеко от траншей. Обороняющиеся не открывают огонь, чтобы не выдать позиции, но это им не сильно помогает.

— Байкал, противник обнаружен, координаты огневых точек противника уточнил, можно вызывать артиллерию! — в блиндаже командира взвода зашипела рация, по которой докладывает оператор БПЛА.

— Принял! — ответил Байкал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он тут же связался с артиллеристами, и на территории опорника раздались хлопки взрывпакетов, имитирующие взрывы артснарядов.

После артподготовки на штурм позиций противника выдвинулись несколько штурмовых групп, в каждую из которых входят два-три человека.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Командно-наблюдательный пункт командира взвода оформлен по-новому — в нем установлены два больших экрана, куда выводится картинка с квадрокоптеров, наблюдающих за ходом боевых действий. Она помогает офицеру грамотно оценить обстановку.

— Малой, на правом фланге у противника потери, заскакивайте в траншеи, сопротивление будет минимальным!

— Принял! — отвечает курсант с позывным Малой. После броска гранаты группа из трех бойцов прыгает в окоп, где начинают раздаваться выстрелы и взрывы. Штурмовики зацепись за траншеи и начали брать блиндажи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Им на помощь вылетели FPV-дроны, чтобы отрезать точными ударами подкрепление, которое пытаются подтянуть к переднему краю обороняющиеся.

После того как группа усиления несет большие потери и прекращает выдвижение из тыла, становится ясно, что судьба опорника предрешена.

— Вот так сейчас воюют в зоне СВО, — говорят офицеры. — Дроны помогли найти позиции противника, обеспечили эффективность работы артиллерии, а затем точными ударами отрезали подход подкрепления. Лет пять назад такая картина боя всех бы сильно удивила, а сейчас без БПЛА боевые действия немыслимы.

Курсанты с боевым опытом

— В новом учебном году мы приступили к обучению по новой военной специальности «Применение подразделений сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами», — рассказал «Известиям» заместитель начальника МосВОКУ по учебно-научной работе полковник Евгений Гудников. — Сегодня у нас проходит плановое занятие с курсантами первого курса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В набранной в этом году роте будущих командиров подразделений БПЛА 80 курсантов — это три взвода.

— В роте из 80 человек 43 участника специальной военной операции, причем из них 20 имеют опыт боевого применения беспилотников, — рассказал «Известиям» командир роты БПЛА старший лейтенант Александр Балановский. — Остальные 23 — это штурмовики, командиры, связисты, прошедшие огонь и воду. Они решили осваивать новое для них дело, так как считают его перспективным.

Александр не без гордости говорит, что в его подразделении есть и операторы БПЛА, и инженеры, которые умеют самостоятельно изготавливать боеприпасы.

— И разведчики, которые работали на «Мавиках», и фэпэвэшники, которые применяли дроны-камикадзе, — отметил старший лейтенант.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, все прошедшие СВО бойцы имеют богатый опыт и сильную мотивацию, и это очень хорошо для учебного процесса.

Курсант Иван Шевырев награжден медалью Жукова — в зоне СВО он вел разведку на «Мавиках».

— Награжден за то, что ночью вовремя обнаружил группу противника, скрытно приближавшуюся к нашим позициям, — говорит он. — Их накрыли из автоматического станкового гранатомета, сорвав ночную атаку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Иван Чаруйский тоже пришел в училище после СВО, где получил четыре ранения. Ему 36 лет, у него пятеро детей.

— Был командиром штурмового подразделения, — говорит он. — По своему опыту могу сказать, что за БПЛА будущее, поэтому я тут.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Командир роты Александр Балановский — тоже фронтовик.

— За участниками боев потянутся вчерашние школьники, а такие курсанты у нас есть, — говорит он. — Хороший и перспективный коллектив подобрался.

Будущее войск беспилотных систем

Ожидается, что в будущем число таких учебных рот увеличат — новым войскам беспилотных систем, которые были созданы в этом году, нужны командиры.

Новая специальность уже стала престижной — в этом году конкурс составлял около пяти человек на место. Курсанты будут ее осваивать в течение четырех лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Училище будет выпускать лейтенантов — командиров взводов беспилотных летательных аппаратов. Они сейчас активно формируются в мотострелковых батальонах.

— Мы будем учиться работать на дронах квадрокоптерного и самолетного типа — на их разведывательных или ударных разновидностях, — рассказал Александр Балановский. — На первом курсе освоим FPV-дроны, затем перейдем к более серьезным аппаратам, в том числе к «Ланцетам», «Орланам» и другим. Скорее всего, у нас будут выпускники, которые получат подготовку операторов больших беспилотников, например «Орланов-30».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После полигона приглашают в специальный класс для обучения курсантов работе с БПЛА и их ремонту. В центре стоят ряды столов с джойстиками и большими экранами.

— Здесь ребята «летают» на симуляторах, отрабатывают навыки и реакцию, — говорит Александр Балановский. — Без симулятора ты сразу разобьешь БПЛА. Управлению беспилотными аппаратами надо учиться, и сделать это не так просто.

Рядом стоят рабочие столы, где курсанты ремонтируют беспилотные аппараты. Они оборудованы воздушными вытяжками, которые удаляют из помещения дым от паяльников: курсанты должны уметь всё, в том числе и провести сложный ремонт доверенной им техники. Учебная программа составлена так, чтобы будущие офицеры получили все необходимые им навыки.