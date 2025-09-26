«Мы поняли, что можем бить врага»

Бои в окружении под Херсоном, штурмы населенных пунктов и встречные сражения с врагом — это эпизоды боевого пути мотострелкового подразделения под командованием Героя России Айнура Сафиуллина. Несмотря на то что его подчиненные действовали в самых горячих точках линии фронта, не погиб ни один боец, находившийся под командованием офицера. Сейчас ему 29 лет, он слушатель Общевойсковой академии Вооруженных сил России. О самых ярких событиях боевой работы майор Сафиуллин рассказал корреспонденту «Известий».

Встреча на дороге

Начало спецоперации застало Айнура Сафиуллина и его подразделение на учениях в Белоруссии, тогда он был еще командиром роты.

— Моя рота прошла Киевскую область, после нас перекинули на изюмское направление, далее попали в Херсонскую область, а оттуда отправились на Запорожье, — рассказал «Известиям» Айнур Сафиуллин.

Он хорошо запомнил первый бой на киевском направлении.

— Мое подразделение шло в походной головной заставе, и 25 февраля 2022 года мы нос к носу столкнулись с колонной противника, — вспоминает он. — Это было уже поздно вечером. Всё случилось весьма внезапно. Шли мы с выключенными фарами, только по приборам ночного видения. Позже выяснили, что дорогу нам преградил один из украинских спецназов и их 25-я егерская бригада.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Было очевидно, что силы неравны — противник имел явное численное преимущество.

— Мы из этого боя вышли абсолютными победителями и без потерь, — говорит офицер. — Мы наголову разбили противника за счет того, что действовали быстрее. Враг пренебрег светомаскировкой, и примерно за 500 м до перекрестка мы увидели их фары. Мгновенно развернулись в боевой строй и дали бой. Противник сопротивлялся, но вяло и недолго.

Этот эпизод очень сильно повлиял на командира и на весь его личный состав.

— Лично я впервые оказался в реальном бою, как и многие из моих солдат, — объяснил офицер. — Тем не менее мы поймали кураж, захотелось применить всё то, чему учили. Чему я сам учил своих бойцов. Нам это удалось. Это был чисто стрелковый бой с поддержкой БМП и двух танков Т-80. Сколько он длился по времени, точно не скажу. Показалось, что пять минут. На самом деле времени прошло гораздо больше. Повторю, личный состав эта победа сильно воодушевила. Мы поняли, что можем бить врага.

Геройский бой

На изюмском направлении подразделению Айнура поставили задачу по штурму населенного пункта.

— Это был крупный логистический узел, Великая Камышеваха, — говорит он. — Сперва мы посмотрели, как там работали наши соседи, и поменяли тактику. В пешем порядке до рубежа атаки мы прошли 7 км, а технику и все наши бронегруппы направили на отвлекающий удар. В общем, сымитировали главную атаку, и пока противник был отвлечен, смогли зайти сначала во фланг, а потом и в тыл ему. Таким образом, удалось врага поймать и разгромить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На херсонском направлении его роте поставили задачу сделать для противника заслон, чтобы он не смог окружить наших ребят.

— Враг на нас наступал численностью примерно в батальон, — вспоминает офицер. — Мы создали маневренную оборону и дали неприятелю серьезный отпор. Но силы были серьезно неравны, и враг сумел замкнуть кольцо окружения. Попав в окружение, я возглавил батальон, поскольку комбата и всех его замов серьезно ранило. В течение пяти суток мы держали оборону, отбивая регулярные накаты украинских сил.

А дальше случился тот самый бой. Штурмовой группе под его командованием поставили задачу освободить южную часть населенного пункта. Подразделение под прикрытием артиллерии выдвинулось на позиции для блокировки противника.

— Оценив обстановку, принял решение пойти на штурм населенного пункта. Во время боя получил осколочное ранение, но ребят своих не оставил, продолжил руководить, — рассказывает подробности сражения Айнур.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Доложив командованию об успехе, офицер приказал личному составу занять круговую оборону и приготовиться к контрнаступлению противника.

— Более трех часов мы сдерживали контратаку противника и выполнили все поставленные задачи. Кстати, без потерь, — подчеркивает Айнур. — Потом посчитали и поняли, что уничтожено более двух взводов живой силы противника, взяли в плен восемь националистов, ну и много их оружия затрофеили. Но я рад прежде всего тому, что больших потерь удалось избежать.

По его словам, в дальнейшем ночью его парни подготовили серьезную оборонительную позицию.

— Ближе к утру противник вновь пошел в наступление, мы отразили его атаку и вышли из окружения, — вспоминает он.

Встреча с президентом

Звезду Героя он получил из рук Верховного главнокомандующего в декабре 2023 года.

— О награждении узнал, когда мой батальон занимал оборону в Запорожской области, — вспоминает Айнур. — В одну из ночей позвонил командир бригады и сказал, что через сутки я должен быть в Москве, более ничего не объясняя. В столицу прибыл, нас собрали в группу из десяти награждаемых. В принципе точно никто не знал, что это будет. Прибыли в Национальный центр управления обороной РФ, к нам подошел старший офицер и сказал, что нам будут вручать звезды Героев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Айнур признается, что волновался.

— Был внутренний трепет, — вспоминает он. — Я никогда прежде не общался с людьми такого ранга. Скажу больше, всегда восхищался нашим президентом, читал о нем книги, очень его уважаю. Когда подошел к нему, даже немного растерялся, запнулся в своем докладе, но он меня поддержал. А я ему пообещал, что мы будем идти вперед и врага победим.

Сейчас Сафиуллин оканчивает Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ и готовится к тому, чтобы вновь отправиться на фронт, и семья его поддерживает.

— Моя супруга сейчас беременна и в скором времени должна родить, — говорит он. — Мы сыграли свадьбу в сентябре 2023 года. Когда наши силы благополучно отразили так называемый украинский контрнаступ на запорожском направлении, меня командир бригады отпустил тогда в отпуск.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Айнур родился в Казани, в семье военнослужащего.

— Мой отец воевал в Афганистане, — говорит он. — Его пример сильно повлиял на выбор профессии. Но сначала я прошел срочную службу в разведывательном батальоне, а после этого поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище.

После вуза он распределился на Дальний Восток, в Амурскую область, где начал свой офицерский путь в 38-й отдельной мотострелковой бригаде в должности командира разведывательного взвода. Позже стал командиром мотострелковой роты. «Золотая Звезда» Героя — не единственная его награда, он дважды кавалер ордена Мужества, есть у офицера и другие награды.