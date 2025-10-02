Чиновница Минприроды может получать выгоду от исключения животных из Красной книги

Директор департамента развития охотничьего хозяйства Минприроды России Татьяна Арамилева может получать выгоду от исключения некоторых видов животных из Красной книги, выяснили «Известия» в ходе собственного расследования.

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края, в число учредителей которых входила Арамилева, получает квоты на отстрел таких животных, как пятнистый олень, изюбр, бурый и гималайский медведь, следует из постановлений губернатора Приморского края об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов.

В 2024 году Институт устойчивого природопользования получил от государства квоту на 130 особей оленей, 50 изюбров, пять бурых и пять гималайских медведей. В этом году квоты на оленей увеличились до 157, другие остались прежними.

Таким образом, только на продаже лицензий на отстрел организация могла заработать 4,4 млн, а потенциально с учетом доходов от организации полноценных туров для охотников — до 31,5 млн.

При этом Татьяна Арамилева входит в состав комиссии Минприроды, которая в 2021 году сняла охранный статус с пятнистого оленя, что сделало возможной охоту на него, а также отказалась включать туда гималайского медведя.

Арамилева числилась среди учредителей Института устойчивого природопользования с 1996-го по декабрь 2021 года, затем сведения о составе учредителей были закрыты.

По мнению адвоката Павла Корнияко, в данной ситуации можно усмотреть как конфликт интересов, так и признаки нарушения ст. 285 и 286 УК РФ («Превышение и злоупотребление должностными полномочиями»).

«Она могла использовать должностное положение в корыстных целях и фактически пролоббировать это решение, имея властные полномочия, с целью извлечения прибыли», — полагает адвокат.

По его мнению, это может стать поводом для доследственной проверки.

