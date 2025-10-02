Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп намерен приехать в Республику Корея в конце октября
Общество
В Ростовской области перенесли на 2027 год часть инвестподдержки
Мир
Изменение климата в Китае усилило ущерб супертайфуна «Рагаса»
Армия
Российский мотострелок 17 часов вел бой против 12 боевиков ВСУ
Мир
Республиканцы отменили голосование по бюджету в палате представителей США
Мир
Трамп сократит программу приема беженцев с исключением для африканеров
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Баффало» в предсезонном матче НХЛ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 117 БПЛА ВСУ над регионами России
Мир
The Guardian сообщила о разрешении отменить TPS для 300 тыс. венесуэльцев
Мир
Al Jazeera отметил отсутствие ответа ХАМАС на вопрос о его разоружении
Общество
В Госдуме рассказали о новом порядке взыскания долгов с 1 ноября
Общество
Временные ограничения сняты в аэропорту Казани
Мир
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Торкунова
Происшествия
Три населенных пункта обесточены в Ростовской области в результате атаки БПЛА
Мир
CBS News сообщил о намерении США выплачивать $2,5 тыс. подросткам-мигрантам
Армия
ВСУ использовали спортивно-охотничье оружие на запорожском направлении СВО
Мир
Al Jazeera сообщил о влиянии давления США на остановку конфликта в Газе

Чиновница Минприроды может получать выгоду от исключения животных из Красной книги

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Директор департамента развития охотничьего хозяйства Минприроды России Татьяна Арамилева может получать выгоду от исключения некоторых видов животных из Красной книги, выяснили «Известия» в ходе собственного расследования.

Выше гнезд: исследование птиц покажет состояние экосистемы Камчатки
Какие выводы смогут сделать ученые из анализа популяции краснокнижных орланов

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края, в число учредителей которых входила Арамилева, получает квоты на отстрел таких животных, как пятнистый олень, изюбр, бурый и гималайский медведь, следует из постановлений губернатора Приморского края об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов.

В 2024 году Институт устойчивого природопользования получил от государства квоту на 130 особей оленей, 50 изюбров, пять бурых и пять гималайских медведей. В этом году квоты на оленей увеличились до 157, другие остались прежними.

Таким образом, только на продаже лицензий на отстрел организация могла заработать 4,4 млн, а потенциально с учетом доходов от организации полноценных туров для охотников — до 31,5 млн.

При этом Татьяна Арамилева входит в состав комиссии Минприроды, которая в 2021 году сняла охранный статус с пятнистого оленя, что сделало возможной охоту на него, а также отказалась включать туда гималайского медведя.

Арамилева числилась среди учредителей Института устойчивого природопользования с 1996-го по декабрь 2021 года, затем сведения о составе учредителей были закрыты.

По мнению адвоката Павла Корнияко, в данной ситуации можно усмотреть как конфликт интересов, так и признаки нарушения ст. 285 и 286 УК РФ («Превышение и злоупотребление должностными полномочиями»).

«Она могла использовать должностное положение в корыстных целях и фактически пролоббировать это решение, имея властные полномочия, с целью извлечения прибыли», — полагает адвокат.

По его мнению, это может стать поводом для доследственной проверки.

Подробнее о том, как трофейная охота препятствует восстановлению популяции амурского тигра в Приморском крае, читайте в расследовании «Известий»:

Дела амурские: как охотничье лобби манипулирует Красной книгой ради наживы

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025