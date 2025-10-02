Дела амурские: как охотничье лобби манипулирует Красной книгой ради наживы

Популяция амурских тигров на территории Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» в Приморском крае сократилась почти вдвое за последние годы, рассказали «Известиям» научные сотрудники ООПТ. Одной из причин этого они считают активизацию трофейной охоты на пятнистого оленя — основу кормовой базы тигров. Она стала возможной после исключения оленя из Красной книги. В принятии этого решения участвовала нынешний директор департамента охоты Минприроды Татьяна Арамилева. А квоты на организацию охоты на оленя, медведя и других ценных животных в итоге получает учрежденная ей организация. При этом общий объем рынка трофейной охоты только в Приморском крае и только по самым популярным у охотников животным может превышать 1,6 млрд рублей в год, подсчитали «Известия». Как деятельность лоббистов трофейной охоты могла привести к снижению популяции амурского тигра на территории минимум двух ООПТ — в нашем расследовании.

Снижение популяции амурского тигра

Ученые фиксируют почти двукратное снижение численности амурского тигра на территории некоторых охраняемых территорий Приморского края, выяснили «Известия». По данным последних фотоучетов 2024 года, в национальном парке «Зов тигра» взрослых особей осталось всего 5 против 10 в 2015 году. А в соседнем Лазовском заповеднике — 9 вместо 16. Эту информацию «Известиям» подтвердила научный сотрудник объединенной дирекции Лазовского заповедника и «Зова тигра» Галина Салькина.

— И в Лазовском заповеднике, и в нацпарке «Зов тигра» численность тигров снижается и по данным фотомониторинга, и по данным их учета зимой по следам, — констатировала она.

По ее мнению, помимо браконьерства, одна из основных причин серьезного снижения популяции — масштабы легальной охоты рядом с охраняемыми территориями. И прежде всего на пятнистого оленя, который занимает до 70% в рационе тигра.

Несмотря на это, власти Приморского края в этом году увеличили квоту на отстрел пятнистого оленя на 10% — до 4461 особи. Инициаторы этого решения не считают, что оно отразится на кормовой базе тигра.

— Мы увеличиваем квоты, потому что нам подсказывают это научные данные. Мы делаем это исходя из популяции. И будем выдавать разрешения на оленя и медведей тем, кто помогает устанавливать количество популяции по следам, — заявил «Известиям» председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию заксобрания Приморского края Андрей Андрейченко.

Известия также направили запрос в администрацию края.

Но данные мониторинга численности животных могут искажаться, отметили два собеседника «Известий», знакомые с ситуацией. Более того, они не исключили существования схемы, когда определенные виды животных, интересные с точки зрения трофейной охоты, сознательно выводятся из Красной книги или не включаются в нее. И это может быть связано с бизнес-интересами конкретных людей как в Минприроды, так и в руководстве особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Справка «Известий» Факты об амурском тигре: — Амурский — единственный подвид тигра, который может обитать в условиях низких температур и в местах, где долго лежит снег. — Для комфортной жизни ему нужны огромные территории — от 500 кв. км до 1 тыс. кв. км на одну особь. — В ХХ веке на грань выживания тигра поставили массовая охота, активная вырубка лесов и сокращение кормовой базы. В какой-то момент на планете оставалось лишь около 50 особей. — В 2010 году ради сохранения этого вида 13 стран провели в Санкт-Петербурге специальный Тигриный форум, на котором приняли глобальную программу по восстановлению его численности. — Сейчас подавляющее число тигров обитает на российском Дальнем Востоке и в Китае, единичные особи — еще в 11 странах Юго-Восточной Азии. Российская популяция — порядка 750–780 особей. — Но даже при такой численности вид уязвим. Его генетическая изменчивость низкая, зверь плохо адаптируется к изменениям климата. Кроме того, в его ареале человек вырубает леса, строит дороги. В итоге тиграм сложнее перемещаться, находить партнеров, избегать угроз. — Для сохранения тигра в РФ создана сеть природоохранных станций. Для контроля состояния популяции особям надевают спутниковые ошейники, используют фотоловушки и генетические методы анализа. — Хищник считается символом Дальнего Востока. Он изображен на гербе Приморского края и города Владивостока. — Каждый тигр обладает уникальным рисунком полос, который никогда не повторяется. — Животные очень любят воду, что не характерно для кошачьих. — Тигр — это важный зверь-индикатор благополучия всей экосистемы. Если в лесах выживает тигр, значит, экосистема — состояние леса, популяция копытных, водоемы — в порядке. Без тигра избыточное количество травоядных начинает уничтожать подлесок, начинается эрозия почв, ухудшается состояние русел рек и т.д.

Как пятнистого оленя исключили из Красной книги

До определенного момента охота на пятнистого оленя была запрещена: он входил в Красную книгу России. Но в 2021 году комиссия Минприроды по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным сняла с этого вида охранный статус. Еще одним резонансным решением комиссии стал отказ включить в книгу гималайского медведя — ценный объект трофейной охоты. Часть ученых связывает это с сильным лобби, которое создали в комиссии представители охотхозяйств.

— [Перед голосованием] из комиссии постепенно убирали ученых и заменяли их охотоведами, которые голосовали как надо, — рассказала Галина Салькина.

В итоге многие аргументы ученых игнорировались, а решения принимались на основе вызывающей сомнение статистики, рассказал «Известиям» научный сотрудник Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Сергей Колчин. Например, в тот период в популяции гималайского медведя отмечалась высокая смертность, но официальная численность, напротив, за год увеличилась чуть ли не на 50%, вспомнил ученый.

— Это противоречило даже биологическим свойствам популяции медведя, прирост которой даже в самых благоприятных условиях не может превышать 25%. То есть такую численность просто нарисовали, вероятно, чтобы отстоять этот вид в числе охотничьих, — полагает ученый.

В числе прочих в состав комиссии в тот момент входила Татьяна Армилева, тогда глава одного из крупнейших объединений охотников — Росохотрыболовсоюза. У нее была репутация сторонника существенного сокращения Красной книги, которая, по ее мнению, слишком разрослась и «достигла 5 кг». Она лично разослала письмо членам комиссии (есть у «Известий»), утверждая, что «численность белогрудого медведя стабильна и имеет тенденцию роста», и настаивая, что «не то время, не тот вид и не то состояние популяции, чтобы на эмоциях людей, не живущих бок о бок с этим зверем, изменять [его] статус».

Именно после решения комиссии от 2021 года стала возможной и охота на пятнистого оленя. Это значительно расширило прибыльный бизнес по организации охотничьих VIP-туров. Причем среди тех, кто начал получать квоты на отстрел животных, оказалась и общественная организация «Институт устойчивого природопользования», учрежденная Татьяной Арамилевой и ее бывшим мужем Владимиром Арамилевым.

Сколько приносит бизнес на трофейной охоте

В случае с трофейной охотой на территории только Приморского края речь идет о бизнесе с миллиардными оборотами, подсчитали «Известия».

Формально лицензия на отстрел оленя стоит 20 тыс., а медведя — 80 тыс. Однако полный пакет с организацией охоты на медведя одному охотнику обходится в 250–300 тыс., группы обычно состоят из трех человек, следует из объявлений на специализированных сайтах.

А охота на оленя в Приморском крае обойдется от 50 до 250 тыс., рассказал «Известиям» владелец и директор охотничьего клуба «Славянский трофей» Сергей Лавриненко.

Таким образом, если исходить даже из средних значений, объем рынка трофейной охоты только в Приморском крае и только на четырех наиболее популярных животных (пятнистого оленя, изюбря, бурого и гималайского медведя) можно оценит в 1,6 млрд рублей в год.

В том числе охота на пятнистого оленя может приносить организаторам 446 млн рублей (4,4 тыс. квот при средней стоимости охоты 100 тыс. для одного человека); на гималайского и бурого медведя — 845 млн рублей (1,4 тыс. квот при продаже туров в среднем двум охотникам на одну лицензию по 250 тыс. рублей) и изюбря — 368 млн (3,68 тыс квот при средней стоимости охоты 100 тыс.).

Часть этих денег уходит специализированным турфирмам, предлагающим подобные туры. Однако подавляющая доля средств идет именно охотхозяйствам, на территории которых ведется охота. Любители этого вида отдыха не приобретают полноценную путевку, а договариваются об отдельных услугах напрямую с охотничьими хозяйствами, констатирует Сергей Лавриненко.

— Даже если клиент обращается к туроператору, то это одноразовое взаимодействие. После первой же поездки в следующий раз любители этого вида отдыха обращаются напрямую в охотхозяйство, которое владеет охотничьими угодьями. Насколько официально они оформляют такого рода сделки, можно только гадать, — сказал Сергей Лавриненко.

Сколько могут зарабатывать на трофейной охоте Арамилевы

В 2024 году «Институт устойчивого природопользования» получил от государства квоту на 130 особей оленей, 50 изюбрей, 5 бурых и 5 гималайских медведей. В этом году квоты на оленей увеличились до 157, другие остались прежними.

Таким образом, только на продаже исключительно лицензий организация могла заработать 4,4 млн, а потенциально с учетом доходов от организации полноценных туров для охотников — до 31,5 млн. При этом в финансовой отчетности организации за 2024 год отражена выручка от всех видом деятельности в 5,4 млн и убыток в 124 тыс.

Татьяна и Владимир Арамилевы значились среди учредителей организации вплоть до декабря 2021 года. Затем данные об учредителях организации были убраны из открытого доступа.

Причем в 2015 году Владимир Арамилев возглавил объединенную дирекцию Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра». А председателем совета директоров «Института устойчивого природопользования» стала его нынешняя жена Анна Арамилева. Татьяна Арамилева в мае 2025 года была назначена главой департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства Минприроды России.

Уже через месяц после ее вступления в должность СМИ сообщили, что ведомство передало ее департаменту работу с Красной книгой, в том числе и решения по занесению и исключению из нее видов.

Таким образом, сложилась ситуация, которую можно расценить как конфликт интересов, полагают юристы: организация, конечными бенефициарами которой до сих пор могут выступать Арамилевы, получает выгоду от решений, которые принимаются профильным департаментом Минприроды, возглавляемым Татьяной Арамилевой и комиссией, в которой она состоит.

«Известия» направили запрос в Минприроды с просьбой оценить этот возможный конфликт интересов.

Даже если Арамилева вышла из состава учредителей «Института устойчивого природопользования», ее — через бывшего мужа и его нынешнюю жену — можно признать аффилированным лицом, полагает адвокат Максим Калинов.

Подобная ситуация вполне может стать основанием для назначения доследственной проверки, полагает юрист. С ним согласен адвокат Павел Корнияко.

— По этим фактам есть повод направить мотивированные запросы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Я здесь усматриваю основания для проведения доследственной проверки. Необходимы заключения экологической и природоохранной экспертизы. Нужно установить наличие обстоятельств, препятствующих дальнейшей деятельности директора департамента на посту, и оценить наличие состава преступлений или административных правонарушений в сфере природопользования. Эту оценку должны дать следственные органы, — сказал Павел Корнияко.

По его мнению, кроме конфликта интересов такие действия могут иметь признаки нарушения статей 285 и 286 УК РФ («Превышение и злоупотребление должностными полномочиями»).

— Она могла использовать должностное положение в корыстных целях и фактически пролоббировать это решение, имея властные полномочия, с целью извлечения прибыли. Проверить это достаточно просто. Нужно установить, сколько было продано путевок, подтвердить незаконность исключения оленя из Красной книги и оценить ущерб. Если это более 500 тыс. рублей, то это считается крупным размером, — сказал адвокат Павел Корнияко.

Госзаказ для своих

На деятельность «Института устойчивого природопользования» и его связь с Татьяной Арамилевой уже обращала внимание прокуратура Приморского края.

В 2009 году Арамилева возглавляла управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края и заключила с «Институтом устойчивого природопользования» (учредителем которого являлась) договор государственного заказа на оценку качества и эффективности воспроизводства популяции пятнистого оленя.

Заместитель прокурора Приморского края обратился в Арбитражный суд с иском и добился отмены госконтракта. Суд подтвердил: Татьяна Арамилева утверждала конкурсную документацию на проведение конкурса, контролировала его ход, заключала госконтракт и одновременно являлась учредителем организации, которая этот конкурс на безальтернативной основе выиграла. Суд усмотрел в этом нарушение ч. 4 статьи 7 федерального закона N94-ФЗ о госзакупках.

— В решении суда аффилированность лица, принимавшего решения по госзаказу, указана напрямую. На месте прокуратуры я бы не просто ограничился формальным иском и отменой решения. Здесь нужно было смотреть и уголовные составы — злоупотребление и превышение служебных полномочий, нарушение конкурентной политики при размещении госзаказа. На том этапе чиновницу не остановили. В итоге она ушла на повышение и продолжила свою деятельность, — полагает Павел Корнияко.

Увольнение ученых

Татьяна Арамилева и Владимир Арамилев на звонки «Известий» по доступным номерам телефонов и на официальные запросы не ответили. Из открытых источников можно понять, что Владимир Арамилев не считает проблемой численность тигров в Лазовском заповеднике и нацпарке «Зов тигра», которыми он руководит, равно как и активную охоту на оленей.

В своих интервью он называет группировку тигров стабильной, а их кормовую базу достаточной. «Численность амурского тигра в Лазовском заповеднике достаточно стабильна последние 10 лет. Каждый год сотрудники фиксируют 10–12 тигров и 3–5 тигрят», — отметил он в одном из интервью.

По словам Арамилева, Лазовский район в последние годы отличается высокой плотностью обитания тигров: на одну особь приходится 10 тыс. га, что в несколько раз меньше, чем, например, в Сихотэ-Алинском заповеднике.

«Уже много лет Лазовский заповедник — это такой родильный дом для тигров. В один год бывает один выводок, а в другой год и два, и три одновременно», — говорит Владимир Арамилев.

Однако Галина Салькина совсем иначе интерпретирует эти данные. По ее словам, из-за охоты на границах ООПТ тигры, медведи и олени не могут в полной мере расселяться из заповедника и парка. Поэтому они теряют свое значение как резерваты и родильные дома для животных.

— Арамилев сообщает, что выводки отмечаются каждый год, тигрят много. Но на самом деле это говорит о том, что смертность тигрят высокая, они не доживают до возраста, в котором приступают к самостоятельной жизни и расселяются из парка. Дело в том, что тигрята начинают самостоятельную жизнь примерно в два года. То есть, если в первую зиму их жизни у самки отмечаются маленькие тигрята, то во вторую зиму жизни они еще живут на участки самки-матери. А если у самки выводок пропадает, то во вторую зиму опять появляются маленькие тигрята, — рассказала научный сотрудник.

По мнению ученой, именно ее оценка влияния охоты на популяцию тигра была причиной недавней попытки ее увольнения. Эта история сама по себе вызвала резонанс в научном сообществе.

В феврале этого года объединенная дирекция Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» упразднила научный отдел и создала вместо него отдел мониторинга.

Ученым с большим опытом работы и сотнями научных статей Галине Салькиной, Инне Волошиной и Александру Мысленкову предложили должности уборщиц и слесаря либо увольнение. От предложенных позиций они отказались и временно потеряли работу. Специалисты уверены, что реальная причина этого — их активная деятельность по защите тигра и борьбе с охотниками.

— Наши исследования показывают, что охота на прилегающих к заповеднику территориях угрожает популяции тигра. Охотники и браконьеры распугивают животных. Они становятся более осторожными. Тиграм становится еще труднее охотиться. Охотники не только подрывают численность оленей, но и негативно влияют на их половозрастной состав. Хищники в большинстве случаев изымают особей из младших и старших возрастных классов, а человек — преимущественно взрослых особей, — рассказывает Галина Салькина.

Ученые оспорили увольнение и выиграли процесс — суд обязал руководство заповедника восстановить в должностях научных сотрудников.

Специалисты вернулись к работе. Однако уже 11 сентября Александра Мысленкова снова уволили якобы за прогул. По его словам, в один из дней он действительно отсутствовал в рабочем кабинете, так как был в лесу и выбирал места для установки фотоловушек. Галина Салькина не исключает, что также может быть вновь уволена под надуманными предлогами.