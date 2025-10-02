Мягкие баллы: отечественным автозаводам снижают оценку

Минпромторг намерен смягчить требования к уровню локализации автомобилей, собранных в России. Планируется снизить «проходные баллы», которые влияют на уровень компенсации автозаводам уплаченного утильсбора, а также обеспечивают доступ той или иной модели авто к участию в госзакупках. Эксперты неоднозначно оценивают эту инициативу. Подробности — в материале «Известий».

Проходной балл

Минпромторг разработал проект поправок в постановление правительства, предусматривающий изменение требований к локализации автомобилей, выпущенных в нашей стране. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что уровень локализации, которого должны достичь автопроизводители в течение действия заключенных с государством специальных инвестконтрактов (СПИК), будет снижен с нынешних 7 тыс. до 5,5 тыс. баллов.

Согласно документу, при заключении СПИК или внесении в них изменений «исходить из того, что при производстве не менее чем 100% колесных транспортных средств <...> должны выполняться на территории РФ технологические операции (условия), в совокупности оцениваемые в количестве не менее 5,5 тыс. баллов», — говорится в тексте документа. Речь идет о контрактах, заключенных в период с 1 января 2020-го по 1 января 2026 года в отношении легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов.

Согласно постановлению правительства № 719 от 17 июля 2015 года, каждая технологическая операция приносит той или иной модели автомобиля определенное количество очков. Например, сварка кузова оценивается в 400 баллов, окраска — в 500, штамповка не менее половины (по массе) кузовных деталей, а также использование российского металла при их производстве (не менее 70% от массы) приносят по 200 баллов. Использование произведенного в нашей стране электронного блока управления двигателем оценено в 100 очков, российского блока цилиндров — в 95, а сборка мотора — в 25 баллов.

Очки для локализации

В зависимости от общего числа набранных локализационных очков та или иная модель машины получает доступ к участию в госзакупках и попадает в список моделей такси (3,2 тыс. баллов для моделей с ДВС и 1,1 тыс. баллов — для машин с электромотором), а также получает право на участие в госпрограмме льготного автокредитования (1,6 тыс. баллов) и т.д.

Опрошенные «Известиями» российские автопроизводители категорически отказались раскрывать информацию о баллах за локализацию, ссылаясь на коммерческие тайну. Тем не менее, по данным журнала «За рулем», Lada Granta по состоянию на конец мая этого года набирала 5284 локализационных очка. Кроме того, как ранее сообщил «Известиям» управляющий партнер компании-производителя Evolute Андрей Резников, уровень локализации модели i-Pro (собирается в Липецкой области) достигает 2050 баллов. Эти показатели пока не дотягивают ни до действующих сейчас нормативов в 7 тыс. баллов, ни до планируемой планки в 5,5 тыс. локализационных очков.

Предложенный пересмотр показателей локализации продукции российского автопрома в Минпромторге объясняют «существенными экономическими изменениями, повлиявшими в том числе на отрасль автомобилестроения».

— Важнейшими факторами стали последствия коронавирусной инфекции, спровоцировавшие глобальные сбои в цепочках поставок, падение спроса из-за экономических ограничений, а также беспрецедентное внешнее санкционное давление, повлекшее за собой уход из России иностранных производителей из недружественных стран. Все эти факторы заставили отрасль оперативно адаптироваться к новым реалиям. Минпромторг России как регулятор, в свою очередь, донастраивает сформированные ранее подходы с учетом данных вызовов, — отмечают в пресс-службе министерства.

При этом предложенные корректировки не означают резкого смягчения требований в части решения задач по углублению локализации, подчеркивают в Минпромторге. Задачи обозначены в том числе в утвержденной Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.

Вынужденная мера

Уровень в 7 тыс. баллов был актуален в ситуации, когда ежегодно в нашей стране продавалось более 2 млн машин и значительную их часть выпускали отечественные автозаводы, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. В условиях, когда рынок, а вслед за ним и производство сокращаются, снижение «проходных баллов» — это вынужденная мера, полагает он.

— Глубокая локализация со штамповкой, производством двигателей, трансмиссий и других узлов требует больших объемов производства. Иначе такой проект будет просто убыточным. Он оправдан, когда речь идет о производстве сотен тысяч автомобилей в год. Но, когда объемы выпуска исчисляются в лучшем случае десятками тысяч машин ежегодно, полный цикл с максимальной локализацией просто нецелесообразен с экономической точки зрения. Именно поэтому государство и планирует понизить порог локализации, чтобы модели даже с меньшим количеством баллов считались российскими и пользовались определенными преференциями, — заявил «Известиям» Игорь Моржаретто.

В текущих условиях достигнуть нынешней планки в 7 тыс. баллов отечественные автопроизводители не могут, подтверждает и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

— Реальность показала, что требования оказались завышенными, достигнуть их на данный момент невозможно. Проблемы с компонентами, некоторыми видами сырья, а также рядом технологий и даже со средствами производства одномоментно решить не получается. Поэтому шаг по снижению требований в нынешней ситуации выглядит вполне логичным, — считает Максим Кадаков.

Автопром, ковид и метеорит

В конце весны представители ФГУП НАМИ с примерами продемонстрировали, что по итогам прошлого года средний уровень локализации отечественного автопрома составил 32,8% при заявленных показателях в 55%, напомнил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Это вызвано не только объективными причинами, но и непрозрачной схемой начисления баллов за локализацию, читает он.

— Серьезное санкционное давление и уход из России большинства иностранных автопроизводителей, безусловно, сказались на уровне локализации в автопроме. Однако совершенно непонятно, какое отношение к этому имеет эпидемия коронавируса пятилетней давности. С тем же успехом в фактическом провале локализации отечественного автопрома можно обвинить и падение метеорита в Челябинске в 2013 году. В большей степени на это повлияла совершенно закрытая и непрозрачная схема начисления баллов за локализацию: никто не знает, за что именно определенное количество этих очков получила конкретная модель, — заявил Антон Шапарин «Известиям».

Снижение «проходного балла» по локализации преследует цель привлечь в российский автопром новых иностранных партнеров, считает эксперт. Однако для того, чтобы инвесторы пришли в эту отрасль, им необходимы гарантии и уверенность, что их инвестиции окупятся.