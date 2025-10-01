Третьего представителя фирмы отправили в СИЗО за продажу суррогата в Ленобласти

Суд арестовал еще одного представителя складской фирмы, который продавал изъятую из оборота спиртосодержащую продукцию в Ленинградской области. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Прокурор поддержал ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще одного обвиняемого по уголовному делу о торговле суррогатом, 51-летнего жителя Ленинградской области», — говорится в публикации.

В объединенной пресс-службе судов города добавили, что подозреваемым стал Игорь Софронов. Отмечается, что его задержали еще 29 сентября, а на следующий день, 30 сентября, ему предъявили обвинение. По данным ведомства, в СИЗО мужчина пробудет до 25 ноября. Сторона защиты просила отправить Софронова под домашний арест.

В этот же день были заключены под стражу еще два представителя складской фирмы — Владимир Савченко и Алексей Илларионов. Отмечается, что Савченко предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленобласти сообщалось 26 сентября. 30 сентября источник «Известий» рассказал, что число погибших от контрафактного алкоголя возросло до 38 человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Позже прокуратура по региону сообщила о задержании восьми лиц, причастных к продаже суррогатного алкоголя.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, источником контрафактного алкоголя, который привел к гибели людей в Ленобласти, стала коммерческая организация из Тосненского района.

