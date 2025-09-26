Семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

Семь человек скончались в результате отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Об этом сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел в городе Сланцы. Еще два человека доставлены в больницу с сильной интоксикацией.

Прокуратура Ленинградской области проводит проверку, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По подозрению в сбыте некачественной продукции был задержан 78-летний Николай Бойцов. В ходе обыска в его квартире были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости.

Также была задержана 60-летняя Ольга Степанова, которая, как сообщается, поставляла Бойцову спиртосодержащие вещества для последующего розлива и реализации.

Расследование уголовного дела продолжается. В пресс-службе прокуратуры Ленинградкой области заявили, что ситуация находится на особом контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского.

«В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан», — говорится в сообщении Telegram-канала прокураторы.

В июне 2023 года в Роспотребнадзоре сообщили об изъятии 66,5 тыс. л «Мистера Сидра» в 15 регионах страны. Тогда сразу в нескольких регионах стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр». В ходе проведения расследования был задержан Гусейнов. Он подозревался в производстве суррогатного алкоголя.

По факту отравления было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Артем Айрапетян продал Гусейнову 6 т опасного метанола, который приобрел у экс-полицейского Ивана Гребенкина и его знакомых. Известно, что они украли спирт со склада МВД России. В ходе судебного заседания гособвинение запросило девять лет девять месяцев колонии обоим подозреваемым.

22 сентября Гусейнова приговорили к девяти годам колонии за изготовление и распространение токсичного напитка, ставшего причиной массовых отравлений. Айрапетян получил восемь лет колонии.

