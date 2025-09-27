В Ленобласти задержали восемь фигурантов по делу о продаже суррогатного алкоголя
В Ленинградской области задержали восемь человек по делу о продаже суррогатного алкоголя. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя», — указано в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что в ходе расследования были проведены обыски, в результате которых было изъято более 1 тыс. л суррогатного алкоголя. В настоящее время устанавливается источник его поступления в регион.
Накануне стало известно о массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области. При этом всего за текущий месяц жертвами суррогата стали 19 человек. Позднее, 27 сентября, источник «Известий» сообщил, что в Волосово Ленобласти пять человек в разные дни погибли от отравления контрафактом.
