Стало известно о 19 погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти
Количество жертв отравления суррогатным алкоголем в Сланцевском районе в Ленинградской области в течение сентября составило 19 человек. Об этом 26 сентября сообщили в администрации региона.
«По информации комитета по здравоохранению Ленобласти в течение сентября в Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно восемь случаев, где причиной смерти явился метанол», — указано в сообщении в Telegram-канале властей.
Отмечается, что врачи Сланцевской больницы оказывают помощь одному из пострадавших, который находится в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной отравлений стали несанкционированное производство алкоголя и торговля контрафактом с рук.
В администрации Ленобласти уточнили, что результаты медицинских исследований переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. По данным источника «Известий», пострадавшие от суррогатного алкоголя начали поступать в больницу с 5-го сентября.
Ранее в этот день стало известно, что в ходе расследования по факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. В ходе обыска в квартире Бойцова были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Сообщалось, что ситуация находится на особом контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ