В Москве со 2 января изменился тариф на проезд по МСД
Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе
В посольстве РФ оценили будущее российско-боливийского проекта по добыче лития
Умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев
Эксперт Эпископос назвал ложь об отказе РФ от переговоров по Украине циничной
В ВТП заявили о планах сотен фирм ФРГ продолжать ведение бизнеса на территории РФ
Захарова заявила о следовании Запада тактике «стратегического молчания»
Reuters сообщило о порядке 40 погибших и 115 пострадавших в Швейцарии
Активисты зажгли свечи в память о погибших в Херсонской области
Председатель Совета Белоруссии осудила атаку ВСУ в Херсонской области
План «Ковер» был введен в Пензенской области
Лавров выразил уверенность в поддержке партнеров по ОДКБ
Около 50 злоумышленников забросали камнями трамвай и устроили поджог в Дрездене
Фигуристке Загитовой подарили на Новый год японский клинок
В Адыгее произошло затронувшее 59 тыс. человек нарушение электроснабжения
Сальдо доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы
Минюст подал иск о ликвидации общества защиты животных «Фауна»

Стало известно о 19 погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Количество жертв отравления суррогатным алкоголем в Сланцевском районе в Ленинградской области в течение сентября составило 19 человек. Об этом 26 сентября сообщили в администрации региона.

«По информации комитета по здравоохранению Ленобласти в течение сентября в Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно восемь случаев, где причиной смерти явился метанол», — указано в сообщении в Telegram-канале властей.

Отмечается, что врачи Сланцевской больницы оказывают помощь одному из пострадавших, который находится в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной отравлений стали несанкционированное производство алкоголя и торговля контрафактом с рук.

В администрации Ленобласти уточнили, что результаты медицинских исследований переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. По данным источника «Известий», пострадавшие от суррогатного алкоголя начали поступать в больницу с 5-го сентября.

Корыстный спирт: виновников отравления «Мистером Сидром» отправили в колонии
В день вынесения приговора кабмин одобрил поправки в законопроект об уничтожении контрафактного метанола

Ранее в этот день стало известно, что в ходе расследования по факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. В ходе обыска в квартире Бойцова были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Сообщалось, что ситуация находится на особом контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

