Массовое отравление алкоголем в Сланцах: число погибших растет

В пятницу, 26 сентября, источник «Известий» сообщил о массовом отравлении суррогатным алкоголем в городе Сланцы Ленинградской области. За утро в результате интоксикации скончались сначала 10 человек, затем еще двое. А всего за сентябрь погибло 19 человек, сообщает комитет по здравоохранению Ленобласти. По предварительным данным, причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук. Подробности произошедшего — в материале «Известий».

Отравление суррогатным алкоголем в Ленобласти

В результате отравления суррогатным алкоголем в городе Сланцы 12 человек скончались, еще двое находятся в больнице — такие данные поступили в пятницу от источника «Известий».

Фото: Прокуратура Ленинградской области

По предварительной информации, все погибшие и пострадавшие употребляли нелегально реализованную спиртосодержащую продукцию, после чего у них развилась тяжелая интоксикация.

По подозрению в сбыте некачественной продукции был задержан 78-летний Николай Бойцов. В ходе обыска в его квартире были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости.

Также была задержана 60-летняя Ольга Степанова, которая, как сообщается, поставляла Бойцову спиртосодержащие вещества для последующего розлива и реализации.

Прокуратура Ленинградской области взяла ситуацию на особый контроль. По данным официального Telegram-канала ведомства, надзорные проверки поручил лично прокурор области Сергей Жуковский.

Фото: Прокуратура Ленинградской области

В настоящее время по факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в течение сентября в Сланцевском районе было зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них в восьми случаях к гибели привел метанол. По предварительным данным причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук. Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы.

Массовое отравление в 2023 году «Мистером Сидром»

В сентябре был вынесен приговор виновному в массовом отравлении людей некачественным алкоголем. Тогда погибли 50 человек.

Ядовитый «Мистер Сидр» продавался в розлив в Самарской и Ульяновской областях, а также в сетевых магазинах в Удмуртии. Некоторым пострадавшим даже небольшого объема оказалось достаточно, чтобы попасть в реанимацию. Всего, по данным следствия, напитком отравились более сотни человек, половина из них не выжила.

Анар Гусейнов и Артем Айрапетян во время оглашения приговора по делу о производстве напитка «Мистер сидр», от отравления которым умерли 50 человек, в Красноглинском районном суде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Данила Рябчиков

В июне 2023 года специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли 66,5 тыс. л суррогатного алкоголя «Мистер Сидр», произведенного на территории Самарской области.

В понедельник, 22 сентября 2025 года, стало известно, что суд в Самаре приговорил производителя токсичного напитка Анара Гусейнова к девяти годам колонии. Поставщик спирта для напитка Артем Айрапетян получил восемь лет колонии.

В ходе расследования выяснилось, что Айрапетян продал Гусейнову 6 т опасного метанола, который приобрел у экс-полицейского Ивана Гребенкина и его знакомых. Известно, что они украли спирт со склада МВД России. Там он хранился с 2012 года. Общая сумма заявленных исков от пострадавших превышает 46 млн рублей.

Что такое метанол и как он влияет на здоровье людей

Большинство подобных массовых отравлений в России связаны с содержанием в суррогатах метилового спирта (метанола), который при попадании в организм быстро окисляется до формальдегида и муравьиной кислоты — токсичных метаболитов, вызывающих метаболический ацидоз, поражение зрительного нерва и полиорганную недостаточность.

Клинически отравление метанолом проявляется мозговыми и желудочно-кишечными нарушениями, ухудшением или потерей зрения и может приводить к смерти при отсутствии своевременной противоядной терапии и диализа.

Фото: Getty Images/Sinhyu

При обнаружении нелегальной торговли необходимо обращаться в полицию и прокуратуру. При первых признаках интоксикации — немедленно вызывать скорую помощь и не предпринимать попыток самолечения.

Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская пояснила «Известиям», что может быть при случайном употреблении технического спирта.

— Метанол, или метиловый спирт, внешне очень похож на этиловый: это тоже бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом. При употреблении метилового спирта человеку грозит серьезное отравление. Он вреден при любом способе попадания в организм — даже если человек вдохнет пары метанола, используя жидкий продукт, произведенный на основе этого спирта, — пояснила врач.

Часто с метанолом изготавливают контрафактную незамерзающую жидкость. Такая продукция запрещена, так как может быть опасна для человека. Официально незамерзайку можно производить только с использованием изопропилового спирта. Он нетоксичен, но, к сожалению, имеет сильный неприятный запах, очень похожий на «аромат» ацетона. Поэтому некоторые автомобилисты отдают предпочтение поддельной незамерзайке на основе метанола, которая меньше пахнет, но серьезно угрожает здоровью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В основном отравления метанолом происходят при его употреблении внутрь. Но испарения метанола попадают в организм через слизистые оболочки глаз и носоглотки. Кроме того, всасывание в кровь возможно через кожу, если на человеке окажется загрязненная метанолом одежда, уточняет Екатерина Демьяновская.

— Токсичной дозой при приеме внутрь является объем примерно 10–30 мл. При отравлении метанолом человек может почувствовать слабость, головокружение, сонливость и тошноту. Если он в этот момент находится за рулем, это может привести к аварии. При длительном воздействии пары метанола могут стать причиной развития болезней нервной системы, нарушений зрения, — резюмировала эксперт.