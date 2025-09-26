Массовое отравление алкоголем в Сланцах: число погибших растет

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал вероятным шатдаун правительства США
Мир
В ФРГ подтвердили участие задержанного украинца в подрыве «Северных потоков»
Мир
Кулеба допустил потерю Украиной территорий после конфликта
Мир
Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным в Анкоридже
Мир
Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе Венгрии
Мир
Миссия ЕС сообщила о двух россиянах на борту атакованного у Йемена судна
Мир
Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари
Мир
Трамп не сдержал обещание и вновь сравнил Россию с «бумажным тигром»
Общество
В Госдуме предложили передавать пенсионные отчисления умерших наследникам
Мир
Кипр приостановил прием заявок на визу в России до 3 октября
Мир
Королю Бахрейна передали в дар двух камчатских соколов от имени президента России
Мир
Захарова пообещала высылку австрийского дипломата из РФ в ответ на решение Вены
Мир
Суд Австрии оправдал 10 обвиняемых в групповом изнасиловании девочки
Мир
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин
Общество
Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций
Общество
В Донецке прошел молодежный концерт в День воссоединения Донбасса с РФ
Спорт
ФК «Реал» всухую обыграл «Кайрат» благодаря хет-трику Мбаппе

Массовое отравление алкоголем в Сланцах: число погибших растет

В результате интоксикации скончались уже 12 человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В пятницу, 26 сентября, источник «Известий» сообщил о массовом отравлении суррогатным алкоголем в городе Сланцы Ленинградской области. За утро в результате интоксикации скончались сначала 10 человек, затем еще двое. А всего за сентябрь погибло 19 человек, сообщает комитет по здравоохранению Ленобласти. По предварительным данным, причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук. Подробности произошедшего — в материале «Известий».

Отравление суррогатным алкоголем в Ленобласти

В результате отравления суррогатным алкоголем в городе Сланцы 12 человек скончались, еще двое находятся в больнице — такие данные поступили в пятницу от источника «Известий».

Канистры
Фото: Прокуратура Ленинградской области

По предварительной информации, все погибшие и пострадавшие употребляли нелегально реализованную спиртосодержащую продукцию, после чего у них развилась тяжелая интоксикация.

По подозрению в сбыте некачественной продукции был задержан 78-летний Николай Бойцов. В ходе обыска в его квартире были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости.

Также была задержана 60-летняя Ольга Степанова, которая, как сообщается, поставляла Бойцову спиртосодержащие вещества для последующего розлива и реализации.

Прокуратура Ленинградской области взяла ситуацию на особый контроль. По данным официального Telegram-канала ведомства, надзорные проверки поручил лично прокурор области Сергей Жуковский.

Канистры
Фото: Прокуратура Ленинградской области

В настоящее время по факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в течение сентября в Сланцевском районе было зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них в восьми случаях к гибели привел метанол. По предварительным данным причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук. Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы.

Корыстный спирт: виновников отравления «Мистером Сидром» отправили в колонии
В день вынесения приговора кабмин одобрил поправки в законопроект об уничтожении контрафактного метанола

Массовое отравление в 2023 году «Мистером Сидром»

В сентябре был вынесен приговор виновному в массовом отравлении людей некачественным алкоголем. Тогда погибли 50 человек.

Ядовитый «Мистер Сидр» продавался в розлив в Самарской и Ульяновской областях, а также в сетевых магазинах в Удмуртии. Некоторым пострадавшим даже небольшого объема оказалось достаточно, чтобы попасть в реанимацию. Всего, по данным следствия, напитком отравились более сотни человек, половина из них не выжила.

Приговор

Анар Гусейнов и Артем Айрапетян во время оглашения приговора по делу о производстве напитка «Мистер сидр», от отравления которым умерли 50 человек, в Красноглинском районном суде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Данила Рябчиков

В июне 2023 года специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли 66,5 тыс. л суррогатного алкоголя «Мистер Сидр», произведенного на территории Самарской области.

В понедельник, 22 сентября 2025 года, стало известно, что суд в Самаре приговорил производителя токсичного напитка Анара Гусейнова к девяти годам колонии. Поставщик спирта для напитка Артем Айрапетян получил восемь лет колонии.

В ходе расследования выяснилось, что Айрапетян продал Гусейнову 6 т опасного метанола, который приобрел у экс-полицейского Ивана Гребенкина и его знакомых. Известно, что они украли спирт со склада МВД России. Там он хранился с 2012 года. Общая сумма заявленных исков от пострадавших превышает 46 млн рублей.

Что такое метанол и как он влияет на здоровье людей

Большинство подобных массовых отравлений в России связаны с содержанием в суррогатах метилового спирта (метанола), который при попадании в организм быстро окисляется до формальдегида и муравьиной кислоты — токсичных метаболитов, вызывающих метаболический ацидоз, поражение зрительного нерва и полиорганную недостаточность.

Клинически отравление метанолом проявляется мозговыми и желудочно-кишечными нарушениями, ухудшением или потерей зрения и может приводить к смерти при отсутствии своевременной противоядной терапии и диализа.

Колба
Фото: Getty Images/Sinhyu

При обнаружении нелегальной торговли необходимо обращаться в полицию и прокуратуру. При первых признаках интоксикации — немедленно вызывать скорую помощь и не предпринимать попыток самолечения.

Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская пояснила «Известиям», что может быть при случайном употреблении технического спирта.

— Метанол, или метиловый спирт, внешне очень похож на этиловый: это тоже бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом. При употреблении метилового спирта человеку грозит серьезное отравление. Он вреден при любом способе попадания в организм — даже если человек вдохнет пары метанола, используя жидкий продукт, произведенный на основе этого спирта, — пояснила врач.

Отравленный след: отца погибших от дихлофоса детей признали виновным
Мужчина получил два года условно и еще три года испытательного срока

Часто с метанолом изготавливают контрафактную незамерзающую жидкость. Такая продукция запрещена, так как может быть опасна для человека. Официально незамерзайку можно производить только с использованием изопропилового спирта. Он нетоксичен, но, к сожалению, имеет сильный неприятный запах, очень похожий на «аромат» ацетона. Поэтому некоторые автомобилисты отдают предпочтение поддельной незамерзайке на основе метанола, которая меньше пахнет, но серьезно угрожает здоровью.

Незамерзающая жидкость
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В основном отравления метанолом происходят при его употреблении внутрь. Но испарения метанола попадают в организм через слизистые оболочки глаз и носоглотки. Кроме того, всасывание в кровь возможно через кожу, если на человеке окажется загрязненная метанолом одежда, уточняет Екатерина Демьяновская.

— Токсичной дозой при приеме внутрь является объем примерно 10–30 мл. При отравлении метанолом человек может почувствовать слабость, головокружение, сонливость и тошноту. Если он в этот момент находится за рулем, это может привести к аварии. При длительном воздействии пары метанола могут стать причиной развития болезней нервной системы, нарушений зрения, — резюмировала эксперт.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир