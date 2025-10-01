Суд арестовал продающего спиртные напитки в Ленобласти работника складской фирмы

Суд заключил под стражу Алексея Илларионова, представителя складской фирмы, который продавал спиртосодержащую продукцию в Ленинградской области. Об этом 1 октября сообщил корреспондент «Известий».

Уточняется, что Илларионов является 11-м фигурантом по делу об отравлении суррогатным алкоголем. При этом ранее он судим не был. Мужчина владеет компанией «Каскад-Лес».

Следователь ходатайствовал об аресте, ссылаясь на опасения, что обвиняемый может уничтожить доказательства, повлиять на других фигурантов или скрыться от следствия. Он запрашивал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток.

В свою очередь Илларионова настаивал на более мягкой мере, утверждая, что обвиняемый не имеет отношения к инкриминируемому преступлению, не судим и не намерен скрываться. Однако прокурор и следователь подчеркнули, что заключение под стражу необходимо из-за характера преступления и риска для следствия.

В результате суд избрал в отношении Илларионова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток.

О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленобласти сообщалось 26 сентября. 30 сентября источник «Известий» рассказал, что число погибших от контрафактного алкоголя возросло до 38 человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Позже прокуратура по региону сообщила о задержании восьми лиц, причастных к продаже суррогатного алкоголя.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, источником контрафактного алкоголя, который привел к гибели людей в Ленобласти, стала коммерческая организация из Тосненского района.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ