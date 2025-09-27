Двух жителей Ленобласти обвинили в сбыте опасной спиртосодержащей продукции

Двум жителям Ленобласти предъявили обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, из-за которой погибли несколько человек. Об этом 27 сентября сообщили в Следственном управлении (СУ) Следственного комитета (РФ) по Ленинградской области.

«Следователями СУ СК России в Ленинградской области совместно с сотрудниками полиции были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты канистры со спиртосодержащей жидкостью», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По версии следствия, в распространяемой алкогольной продукции содержался метиловый спирт, представляющий опасность для жизни. Кроме того, в СУ СК добавили, что на данный момент установлено точное количество погибших и пострадавших.

Уточняется, что фигурантам были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленинградской области стало известно ранее в этот же день. Позднее сообщалось, что всего за сентябрь жертвами суррогата стали 19 человек.

По факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. При обыске в квартире Бойцова были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В тот же день сын подозреваемой по делу о продаже суррогата в Ленобласти Ольги Степановой Антон заявил, что не считает мать причастной к массовому отравлению. По мнению Антона, имена людей, действительно имеющих отношение к делу, не были названы.

