Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили Степовое в Днепропетровской области и Дерилово с Майским в ДНР
Спорт
Зампред комитета ГД Журова назвала важным шагом восстановление РФ в членстве МПК
Мир
Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией
Армия
Средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Мир
Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
Мир
ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Мир
Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию
Армия
Армия РФ нанесла удар по тяговым подстанциям ВСУ для перевозки техники в Донбасс
Происшествия
Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
Общество
Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
Происшествия
В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию
Мир
Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
Мир
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост
Мир
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы
Мир
Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Общество
Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области

Двух жителей Ленобласти обвинили в сбыте опасной спиртосодержащей продукции

0
EN
Фото: СУ СК РФ по Ленинградской области
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Двум жителям Ленобласти предъявили обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, из-за которой погибли несколько человек. Об этом 27 сентября сообщили в Следственном управлении (СУ) Следственного комитета (РФ) по Ленинградской области.

«Следователями СУ СК России в Ленинградской области совместно с сотрудниками полиции были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты канистры со спиртосодержащей жидкостью», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По версии следствия, в распространяемой алкогольной продукции содержался метиловый спирт, представляющий опасность для жизни. Кроме того, в СУ СК добавили, что на данный момент установлено точное количество погибших и пострадавших.

Уточняется, что фигурантам были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Массовое отравление алкоголем в Сланцах: число погибших растет
В результате интоксикации скончались уже 12 человек

О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленинградской области стало известно ранее в этот же день. Позднее сообщалось, что всего за сентябрь жертвами суррогата стали 19 человек.

По факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. При обыске в квартире Бойцова были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В тот же день сын подозреваемой по делу о продаже суррогата в Ленобласти Ольги Степановой Антон заявил, что не считает мать причастной к массовому отравлению. По мнению Антона, имена людей, действительно имеющих отношение к делу, не были названы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025