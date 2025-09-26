Реклама
Сын подозреваемой в продаже суррогата в Ленобласти усомнился в причастности матери

Сын подозреваемой по делу о продаже суррогата в Ленобласти Ольги Степановой Антон не считает мать причастной к массовому отравлению. Об этом 26 сентября он рассказал «Известиям».

По мнению Антона, имена людей, действительно имеющих отношение к делу, не были названы. На его мать могли указать именно из-за нежелания раскрыть реальных виновников, считает он.

«Нашли старый самогонный аппарат, как я понял, лежащий на чердаке, который давно не использовался. Этот аппарат принадлежал моей бабушке покойной. <...> На данный момент он не использовался, он был оставлен просто как реликвия», — заявил Антон.

По его словам, найденный самогонный аппарат давно вышел из строя.

Массовое отравление алкоголем в Сланцах: число погибших растет
В результате интоксикации скончались уже 12 человек

О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленинградской области стало известно ранее в этот же день. Позднее сообщалось, что всего за сентябрь жертвами суррогата стали 19 человек.

В ходе расследования по факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. При обыске в квартире Бойцова были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

