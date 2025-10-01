Второго представителя фирмы заключили под стражу за продажу суррогата в Ленобласти
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Владимира Савченко, второго представителя складской фирмы, занимавшейся продажей контрафактного алкоголя в Ленобласти. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.
«Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Савченко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». — Ред.)», — указано в сообщении.
В суде уточнили, что Савченко был задержан 29 сентября. В тот же день ему предъявили обвинение. Фигурант признал свою вину, однако защита предложила альтернативные меры пресечения, включая домашний арест, запрет определенных действий или залог. Тем не менее суд постановил оставить Савченко под стражей до 25 ноября текущего года.
Ранее в этот день суд заключил под стражу другого представителя этой складской фирмы — Алексея Илларионова. Он продавал спиртосодержащую продукцию в Ленобласти. Илларионов стал 11-м фигурантом по делу об отравлении суррогатным алкоголем. При этом ранее он судим не был. Мужчина владеет компанией «Каскад-Лес».
О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленобласти сообщалось 26 сентября. 30 сентября источник «Известий» рассказал, что число погибших от контрафактного алкоголя возросло до 38 человек.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Позже прокуратура по региону сообщила о задержании восьми лиц, причастных к продаже суррогатного алкоголя.
Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, источником контрафактного алкоголя, который привел к гибели людей в Ленобласти, стала коммерческая организация из Тосненского района.
