Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Второго представителя фирмы заключили под стражу за продажу суррогата в Ленобласти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Владимира Савченко, второго представителя складской фирмы, занимавшейся продажей контрафактного алкоголя в Ленобласти. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

«Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Савченко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». — Ред.)», — указано в сообщении.

В суде уточнили, что Савченко был задержан 29 сентября. В тот же день ему предъявили обвинение. Фигурант признал свою вину, однако защита предложила альтернативные меры пресечения, включая домашний арест, запрет определенных действий или залог. Тем не менее суд постановил оставить Савченко под стражей до 25 ноября текущего года.

Раскрытие алкоголя: откуда взялся метанол, отравивший людей в Ленобласти
Следствие выявляет всё новых участников схемы распространения суррогата

Ранее в этот день суд заключил под стражу другого представителя этой складской фирмы — Алексея Илларионова. Он продавал спиртосодержащую продукцию в Ленобласти. Илларионов стал 11-м фигурантом по делу об отравлении суррогатным алкоголем. При этом ранее он судим не был. Мужчина владеет компанией «Каскад-Лес».

О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленобласти сообщалось 26 сентября. 30 сентября источник «Известий» рассказал, что число погибших от контрафактного алкоголя возросло до 38 человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Позже прокуратура по региону сообщила о задержании восьми лиц, причастных к продаже суррогатного алкоголя.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, источником контрафактного алкоголя, который привел к гибели людей в Ленобласти, стала коммерческая организация из Тосненского района.

