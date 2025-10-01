Реклама
В России произошло 284 ДТП в последний день сентября

Фото: агентство «Москва»/Денис Воронин
В последний день сентября на российских дорогах произошло 284 ДТП, в которых погибли 27 и получили ранения 370 человек. 25 из погибших были пассажирами и водителями. Об этом 1 октября сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

Так, в Белгородской области на 215-м км автодороги М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной соединительной дороги Белгород — М-4 «Дон» 25-летний водитель внедорожника в нарушение ПДД начал обгон двигавшегося впереди него грузовика, который подал левый сигнал поворота, и с ним столкнулся. В происшествии погиб пассажир легкового автомобиля, а сам виновник столкновения и еще три его пассажира оказались в больнице с травмами.

С участием автобусов зафиксировано 22 ДТП, в которых погибших нет, однако 33 участникам дорожного движения, в том числе шести детям, потребовалась медпомощь. Причиной девяти происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные их водителями.

В результате 74 ДТП, 37 из которых произошли на пешеходных переходах и столько же вне зоны их действия, погибли два пешехода, еще 76 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 22 юных пешехода, при этом 13 из них получили травмы при переходе проезжей части в предназначенных для этого местах.

Также зарегистрировано 48 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых ранения получили 52 юных участника дорожного движения, в том числе 23 пассажира, два велосипедиста и четыре водителя мототранспорта. Погибли двое детей, один из которых был велосипедистом, второй — пешеходом. Обе автоаварии, результатом которых стала гибель детей, произошли с участием грузовых автомобилей в населенных пунктах в дневное время во время маневрирования транспортных средств.

«Преемственность — залог безопасности на дорогах»
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью «Известиям» рассказал о том, как новый нацпроект позволит снизить аварийность на дорогах

Так, в подмосковной Коломне 57-летний водитель грузовика при повороте направо наехал на 10-летнего школьника, который без сопровождения взрослых следовал на велосипеде в попутном ему направлении на тренировку по футболу, в нарушение ПДД двигаясь по правому краю проезжей части. Третьеклассник погиб.

В Калининграде 49-летний водитель грузовика на нерегулируемом перекрестке при повороте направо наехал на шедшего в школу без сопровождения взрослых 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель при повороте не заметил ребенка, тот погиб.

Госавтоинспекция призвала автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательнее на дорогах населенных пунктов и городов. Особую осторожность следует соблюдать при совершении маневров или проезде перекрестков, в том числе и нерегулируемых, дворовых и придомовых территорий, а также участков дорог, примыкающих к дошкольным и школьным образовательным организациям.

Родителям несовершеннолетних участников дорожного движения напомнили о необходимости быть внимательнее к своим детям, стараясь обеспечить для них максимальную безопасность. Следует провести с детьми разъяснительную беседу о правилах безопасной поездки на средствах индивидуальной мобильности, велосипедах и самокатах, обратив особое внимание на недопустимость выезда несовершеннолетних в возрасте до 14 лет на дороги общего пользования, а также на необходимость спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

«Отсутствие или небрежность родительского контроля за поведением и досугом детей дошкольного и младшего школьного возраста зачастую приводят к получению травм или гибели юных участников дорожного движения. По оперативным данным Госавтоинспекции, в сентябре 2025 года в Российской Федерации произошло 1748 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых погибли 39 и получили ранения 1950 детей», — отметил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Папа не может: передача управления ТС ребенку грозит уголовным делом
Предложено усилить ответственность для родителей, позволяющих детям управлять автомототехникой

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин 30 сентября сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что количество аварий и смертность в ДТП на дорогах России снизились на 9%.

