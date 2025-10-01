Реклама
Chery подтвердила уход гибридного Tiggo 8 с российского рынка

Фото: Chery
Компания Chery убрала из российской линейки гибридные модификации кроссоверов Tiggo 7 и Tiggo 8. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе китайской марки 1 октября.

Как уточнили в компании, если модель Chery Tiggo 7 Plug-in-Hybrid ушла с рынка уже давно, то теперь из линейки выбыла и гибридная модификация «восьмой» серии Tiggo.

«Chery Tiggo 8 Plug-in-Hybrid — это кроссовер, который был на вершине модельной линейки и призван был демонстрировать возможности бренда. Автомобиль появился на российском рынке осенью 2023 года, сейчас модель убрали с сайта, так как наступает время для новых флагманов», — объяснили представители российского офиса Chery.

Особенностью такого Chery Tiggo 8 была силовая установка, которая состояла из двух электромоторов и одного бензинового 1,5-литрового турбодвигателя. Суммарная мощность всех двигателей составляет 235 л.с., разгон с нуля до «сотни» — 7,5 с.

Автомобиль способен преодолеть расстояние до 1000 км на одной полной заправке бака и при заряженной на 100% батарее. Запас хода только при движении на электротяге равен 80 км (по методике NEDC). Расход топлива на 100 км пути при эксплуатации в российско-климатических условиях составляет от 1,5 л, заявляли в Chery.

Семь плюс восемь: что ожидать от новых гибридов из КНР
На тесте «Известий» — два подзаряжаемых кроссовера от Chery

Ранее, 17 сентября, издание Nikkei сообщило, что компания Chery Automobile в документах для Гонконгской биржи объявила об уходе с российского рынка к 2027 году. Решение связано с желанием концерна разместиться на Гонконгской бирже, чтобы привлечь до 9,1 млрд гонконгских долларов ($1,2 млрд) и обезопасить себя от возможных санкций при ведении бизнеса на других рынках. В российском офисе Chery заявили «Известиям», что бренд не уходит с российского рынка и таких планов нет.

