Генсек НАТО спрогнозировал завершение конфликта на Украине с помощью переговоров

Генсек НАТО Рютте: конфликт на Украине, скорее всего, завершится переговорами
Фото: Global Look Press/IMAGO
Конфликт на Украине завершится переговорами. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Военной академии США Вест-Пойнт 25 сентября.

«В случае с Украиной, скорее всего, [конфликт] завершится переговорами», — приводятся его слова на YouTube-канале альянса.

По словам Рютте, безопасность Украины влияет на безопасность всех стран — участниц НАТО. При этом он заявил, что усиление давления на российскую сторону якобы является единственным способом для инициирования переговоров между странами.

При этом генсек также допустил, что Украина вступит в НАТО «в далеком будущем, но не сейчас».

Разговор неравных: США намерены убедить Украину пойти на уступки
В Белом доме не исключили введение санкций

Ранее в этот день французский геополитик, бывший депутат Европарламента Эмерик Шопрад заявил, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине, а также обладает потенциалом для победы в долгосрочной перспективе. Он отмечал, что Западу нужно провести переговоры для подведения итогов конфликта.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что положение Украины на поле боя и ее переговорные позиции ухудшаются с каждым днем. Он добавил, что украинское правительство не идет по пути поисков мирных путей урегулирования конфликта.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

