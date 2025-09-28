Генсек НАТО спрогнозировал завершение конфликта на Украине с помощью переговоров
Конфликт на Украине завершится переговорами. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Военной академии США Вест-Пойнт 25 сентября.
«В случае с Украиной, скорее всего, [конфликт] завершится переговорами», — приводятся его слова на YouTube-канале альянса.
По словам Рютте, безопасность Украины влияет на безопасность всех стран — участниц НАТО. При этом он заявил, что усиление давления на российскую сторону якобы является единственным способом для инициирования переговоров между странами.
При этом генсек также допустил, что Украина вступит в НАТО «в далеком будущем, но не сейчас».
Ранее в этот день французский геополитик, бывший депутат Европарламента Эмерик Шопрад заявил, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине, а также обладает потенциалом для победы в долгосрочной перспективе. Он отмечал, что Западу нужно провести переговоры для подведения итогов конфликта.
В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что положение Украины на поле боя и ее переговорные позиции ухудшаются с каждым днем. Он добавил, что украинское правительство не идет по пути поисков мирных путей урегулирования конфликта.
