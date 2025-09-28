Реклама
Песков заявил о неумолимом ежедневном ухудшении переговорных позиций Украины
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
В Кремле сообщили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве
Решетников указал на заинтересованность Африки и Азии в поставке товаров на рынок РФ
Средства ПВО за ночь уничтожили 41 беспилотник над российскими регионами
Санду указала на коррупцию при проведении выборов в Молдавии
На Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1
Захарова назвала мухлежом попытки трех стран СБ ООН вернуть антииранские санкции
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации
Санду указала на готовность правящей партии к альянсу с проевропейскими силами
В Госдуме предложили отменить социальные пенсии для иностранных граждан
Forbes сообщил о расширении ВС РФ «зон поражения» с помощью новых БПЛА
Додон отметил планы властей Молдавии аннулировать выборы по румынскому сценарию
Польша подняла истребители из-за якобы активности РФ на Украине
Уголовное дело возбудили в отношении экс-судьи военного суда Тришкина
Глава МИД Кубы сообщил об угрозе конфликта из-за развертывания войск США
Сальдо заявил о полном огневом контроле ВС РФ на Карантинном острове Херсона
Сюжет:

Песков заявил о неумолимом ежедневном ухудшении переговорных позиций Украины

Песков: с каждым днем переговорные позиции Украины неумолимо ухудшаются
Фото: ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков
Положение Украины на поле боя и ее переговорные позиции ухудшаются с каждым днем. Об этом 28 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается, и с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины и вот в этом они должны отдавать себе отчет», — сказал он в видеофрагменте, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

По словам Пескова, лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается продемонстрировать европейским лидерам то, что он «бравый вояка» для получения финансирования от этих стран, которые выступают «кормильцами» Украины. При этом положении на линии боевого соприкосновения в настоящее время свидетельствует об обратном.

Представитель Кремля добавил, что украинское правительство не идет по пути поисков мирных путей урегулирования конфликта.

Скачок давления: ЕС и Украина отдаляют мирное урегулирование кризиса
НАТО запустило операцию «Восточный страж» после инцидента с БПЛА в Польше

Новость дополняется

