Положение Украины на поле боя и ее переговорные позиции ухудшаются с каждым днем. Об этом 28 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается, и с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины и вот в этом они должны отдавать себе отчет», — сказал он в видеофрагменте, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

По словам Пескова, лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается продемонстрировать европейским лидерам то, что он «бравый вояка» для получения финансирования от этих стран, которые выступают «кормильцами» Украины. При этом положении на линии боевого соприкосновения в настоящее время свидетельствует об обратном.

Представитель Кремля добавил, что украинское правительство не идет по пути поисков мирных путей урегулирования конфликта.

