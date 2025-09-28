Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода
Сюжет:

Экс-депутат Европарламента призвал признать победу РФ в украинском конфликте

Шопрад: Россия побеждает в конфликте на Украине, это нужно признать
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия на данный момент одерживает победу в конфликте на Украине, а также обладает потенциалом для победы в долгосрочной перспективе. Об этом 28 сентября сообщил французский геополитик, бывший депутат Европарламента Эмерик Шопрад.

«Я думаю, что сегодня нужно признать очевидное, даже если это трудно: это был долгий <конфликт>, Россия его выигрывает и Россия способна выиграть в долгосрочной перспективе», — рассказал он в беседе ТАСС.

По словам депутата, Западу нужно проявить реализм и провести переговоры для подведения итогов конфликта, прежде чем это приведет к увеличению потери населения стран.

При этом Шопрад уточнил, что конфликт на Украине можно завершить, только признав суверенитет России над Крымом и четырьмя новыми регионами, где оставшиеся территории украинской стороны будут в статусе нейтрального буферного государства.

Кроме того, депутат подчеркнул, что часть территории Украины «исторически является русской». При этом он выразил мнение, что «нет ничего постыдного в том, чтобы быть нейтральным государством».

Разговор неравных: США намерены убедить Украину пойти на уступки
В Белом доме не исключили введение санкций

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что положение Украины на поле боя и ее переговорные позиции ухудшаются с каждым днем. Он добавил, что украинское правительство не идет по пути поисков мирных путей урегулирования конфликта.

26 сентября лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности говорить о новых границах страны де-факто, если не будет сил вернуть утраченные территории. Он также подчеркнул, что Украина будет готова в будущем поднимать вопрос о территориях дипломатическим путем.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025