Россия на данный момент одерживает победу в конфликте на Украине, а также обладает потенциалом для победы в долгосрочной перспективе. Об этом 28 сентября сообщил французский геополитик, бывший депутат Европарламента Эмерик Шопрад.

«Я думаю, что сегодня нужно признать очевидное, даже если это трудно: это был долгий <конфликт>, Россия его выигрывает и Россия способна выиграть в долгосрочной перспективе», — рассказал он в беседе ТАСС.

По словам депутата, Западу нужно проявить реализм и провести переговоры для подведения итогов конфликта, прежде чем это приведет к увеличению потери населения стран.

При этом Шопрад уточнил, что конфликт на Украине можно завершить, только признав суверенитет России над Крымом и четырьмя новыми регионами, где оставшиеся территории украинской стороны будут в статусе нейтрального буферного государства.

Кроме того, депутат подчеркнул, что часть территории Украины «исторически является русской». При этом он выразил мнение, что «нет ничего постыдного в том, чтобы быть нейтральным государством».

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что положение Украины на поле боя и ее переговорные позиции ухудшаются с каждым днем. Он добавил, что украинское правительство не идет по пути поисков мирных путей урегулирования конфликта.

26 сентября лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности говорить о новых границах страны де-факто, если не будет сил вернуть утраченные территории. Он также подчеркнул, что Украина будет готова в будущем поднимать вопрос о территориях дипломатическим путем.

